[Hands-on] Die After Sunset

Op Gamescom mochten we deze nieuwe third-person shooter en roguelike alvast uitproberen!

Ook dit jaar stonden er weer velen shooters op de Gamescom. Van hectische PVE co-op-games als Warhammer 40K Darktide tot aan krankzinnige humoristische thirdperson shooters als Saints Row. Er is altijd vraag naar een goed portie knalwerk. Bij de Britse-uitgever PQube de kans om een andere nieuwe shooter uit te proberen, namelijk Die After Sunset. Maar doet deze game wel genoeg om zich van zijn genregenoten te onderscheiden?

Kleurrijke maar detailloze wereld

Wat meteen opviel tijdens mijn speelsessie van Die After Sunset was de art stijl. De kleurrijke en wat detailloze wereld, de speelbare cartooneske personages en de plaatsing items in de hud van de game deden mij in eerste instantie een klein beetje denken aan Fortnite. Maar (maak je geen zorgen) daar houden de vergelijkingen met Epics populaire battle royale game meteen op. Die After Sunset is naast een third-person shooter namelijk een roguelike en heeft dan ook een totaal andere structuur dan Fortnite.

Zo ben je in de levels eigenlijk steeds bezig om je voor te bereiden op het gevecht met de eindbaas. Dit doe je door monsters te doden, en lootcrates te openen voor extra items. Het openen van lootcrates doe je met een soort zon-valuta die je krijgt op willekeurige plekken in de wereld of door vijanden te doden.

Bekend knalwerk

Aan het begin van ieder level heb je keuze uit meerdere personages. In de demo heb ik er helaas maar één onder de knoppen gehad. Het ging om een meisje met een gun die op twee manieren kan schieten. Namelijk in een normale pistool-modus en in speciale shotgun-modus. In tegenstelling tot de normale-modus kon je de shotgun-modus helaas niet oneindig blijven gebruiken. Hier zat een cooldown op van ongeveer 6 seconden. Naast enkel schietwapens vind je af en toe ook andere wapens zoals granaten die je kunnen helpen in de strijd. De game schoot in principe prima weg en werkte naar behoren. Ik ben tijdens mijn speelsessie gelukkig niet tegen technische problemen aangelopen. Maar de shooter-elementen zelf doen in principe niets dat we nog niet eerder van dit genre hebben gezien.

Zonlicht leiden

Een andere manier om bovengenoemde items te verdienen is door deel te nemen aan optionele missies in de wereld van de game. De locaties hiervan kun je vaak van veraf al zien door de grote lichtpilaren die ze afgeven. De missies zelf variëren van spiegelpuzzels, waarin het bijvoorbeeld de bedoeling is om zonlicht naar een bepaalde plek te leiden, of het kapotschieten van meerdere grote monsternesten.

Nadat je één van deze missies hebt volbracht open je een kist waarin je kunt kiezen tussen drie beloningen. Meestal ging het om algemene upgrades zoals extra gezondheid, een sterker schild of meer schade, maar soms zaten er ook sterke items en wapens in zoals een extra schild tijdens het ontwijken, of meerdere impact granaten. De missies in de demo hadden genoeg variatie en waren soms best pittig. Ongeacht welke beloning je achteraf krijgt is deze altijd mooi meegenomen voor het gevecht met de eindbaas. Ze zijn het risico van deelname daarom ook zeker waard.

Laserogen

Tijdens het spelen zie je bovenin het scherm altijd een langzaam vollopende balk die aangeeft hoelang het duurt voordat de baas arriveert. De eindbaas waar ik tegenover kwam te staan, kwam in de vorm van een gigantische paarse octopus die ik meerdere malen in zijn ogen moest schieten. Dezelfde ogen waarmee dat lelijke rotbeest allemaal lasers op me af schoot. Ondertussen bracht die ook nog eens allerlei normale vijanden met zich mee. Voorafgaand aan dit gevecht had ik al veel gezondheid verloren aan gevechten tegen reguliere vijanden. Het duurde daarom dan ook niet lang voor ik het loodje legde. Hierna mocht ik, zoals je kent van roguelikes, het hele level weer opnieuw doen en was ik al mijn verzamelde items kwijt.

Voorlopige conclusie

Die After Sunset is misschien niet de origineelste en meest verrassende game die we op de beurs hebben gespeeld, maar lijkt op het eerste gezicht wel een hele vermakelijke roguelike shooter te gaan worden. Het spel zal ergens in het tweede kwartaal van 2023 verschijnen voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc. Een exacte releasedatum hebben we op dit moment nog niet. Loop jij al warm van deze nieuwe third-person shooter roguelike? Laat het ons vooral weten in de reacties!