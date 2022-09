Gameplaybeelden voor Gerda: A Flame in Winter

Een verhaal dat zich afspeelt in de tweede wereldoorlog

Gerda: A Flame in Winter is nu een kleine week uit en het spel is niet erg in de spotlight geweest helaas. Het spel van uitgever DONTNOD Entertainment en maker PortaPlay is een aangrijpend verhaal dat zich afspeelt tijdens de tweede wereldoorlog.

In het spel stap je in de schoenen van Gerda, een verpleegster in het kleine Deense dorpje Tinglev. Tijdens de koude winter en het hoogtepunt van de oorlog maak je geen heldhaftige keuzes aan het front, nee. In plaats daarvan zijn het juist kleinere en grijpende situaties die iets dichterbij komen dan een helden verhaal ver weg. Je maakt keuzes door te verkennen, dialoog en het onderhouden van de relaties die je hebt met de mensen om je heen.

Het spel kent meerdere eindes en meerdere paden die je kunt ontdekken. Mocht je echter twijfelen of de game wat voor je is dan kun je hieronder gameplay bekijken. Met dank aan Nindie Spotlight kun je een half uur aan beelden bekijken.

Wat vind je van het spel? Misschien al gehaald of toch nog niet helemaal over de streep getrokken? Je kunt Gerda: A Flame in Winter verkrijgen in de Switch eShop voor tijdelijk €17,99. Vanaf 9 september zal het spel €19,99 kosten.