Splatoon 3 is gelekt – let op voor spoilers

Opnieuw een Nintendo-titel die voor de release is gelekt.

Splatoon 3 zal aankomende vrijdag voor de Nintendo Switch verschijnen echter is de game nu al gelekt. Doordat verschillende mensen te vroeg over de game beschikken zijn er spoilers op internet gaande. Het betreft onder andere spoilers over het verhaal van de game, maar hebben ook betrekking op onder andere het uiterlijk van verschillende personages en baasgevechten. Eerder verschenen er ook al spoilers voor de release bij onder andere Xenoblade 3 en Pokémon Legends: Arceus.

Ondanks dat Daily Nintendo de uitgelekte informatie voor de release geen aandacht zal geven, is het wel goed te weten dat er spoilers rondgaan op internet. Wie dus geen gelekte informatie wil vinden, kan daarom het beste websites als Reddit maar ook Youtube de komende dagen vermijden.

Ga jij Splatoon 3 aankomende vrijdag in huis halen? En wat vind jij ervan dat er opnieuw een game al is gelekt? Laat het ons vooral hieronder weten in de vorm van een reactie!