[Hands-on] PAW Patrol: Grand Prix

Misschien geen Mario Kart, maar voor de kleintjes een sterke aanrader!

“Oh jee, een kindergame. Kans is groot dat dit een typische game is zonder veel diepgang of aandacht…” Daar zat ik dus mooi naast. Na een hands-on met Star Trek Prodigy: Supernova mocht ik deze game aanschouwen (en spelen natuurlijk). Ik heb geen kinderen of iets, maar ik weet dat deze serie enorm populair is. In gesprek met één van de hoofdontwikkelaars van de game heb ik gepraat over het hoe en wat en dat bleek verrassend.

PAW Patrol is een kinderserie die weinig uitleg nodig heeft. Deze game speelt in op de jonge kijkers om ze een mogelijkheid te bieden tot een eigen ietwat versimpelde Mario Kart, maar dan met de helden uit de serie. Je hebt de keuze tussen alle bekende personages, en elk personage heeft zijn eigen voertuig en speciale kracht. Het spel heeft een uitgebreide keuze uit 11 banen om op te racen, en je kunt per baan kiezen om het tijdens dag of nacht te spelen. Maar hoe speelt het spel?

Dit spel is zoveel vloeiender dan ik had verwacht. In gesprek hierover is het zo dat voor kinderen games maken ook meer tijd en aandacht vereist dan voor een wat volwassener publiek. De user-interface moet goed werken en intuïtief zijn voor ouders en kinderen om makkelijk doorheen te navigeren. Mogelijk is lezen nog een punt, daarom wordt alles in het spel ook uitgesproken in plaats van alleen tekst. Er is een uniek verhaal gemaakt voor het spel, maar de gameplay is het toppunt. Het doet sterk denken aan Mario Kart, ook in hoe goed het bestuurt. Je hebt minder powerups en dit is allemaal wat kinderlijker aangekleed natuurlijk. Het racen gaat gewoon soepel, voelt goed aan en is stiekem best wel leuk om te spelen.

Deze hoeveelheid aandacht en nauwkeurigheid in de game is misschien ook geen verrassing. De ontwikkelaar waarmee ik sprak heeft namelijk ook aan de LEGO: Star Wars games gewerkt, en zo zijn er meer grote namen in de game industrie die zich bezighouden met eigenlijk… vrij “onbekende” titels. Maar wat ik al aangaf, voor kinderen een spel maken kost juist een ervaren blik.

Iedereen die van PAW Patrol houdt of kinderen heeft die van de serie genieten kan ik het spel zeker aanraden. Het spel komt 30 september uit! Zonder gene kan ik zeggen dat dit één van de vermakelijkere games was op Gamescom. Wie had dat gedacht.