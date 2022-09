[Hands-on] Curse of the Sea Rats

Een nieuwe Metroidvania, die volledig in co-op speelbaar is

Op de Gamescom hadden we veel afspraken gepland staan, waaronder één met de Britse indie uitgever PQube. Tijdens onze afspraak mochten we aan de slag met drie verschillende games, die binnenkort naar de Switch komen. Één van deze titels was de co-op Metroidvania-game Curse of the Sea Rats. Lees hier wat wij daarvan vonden.

Vrijheid met een taak

In het spel heeft een piraatheks, genaamd Flora Burn, iedereen aan boord van een schip, middels een magisch amulet, in een stel ratten veranderd. Vervolgens heeft zij de zoon van de admiraal gekidnapt en is samen met de rest van haar crew ontsnapt. De admiraal heeft de overgebleven gevangenen op het schip (de vier speelbare personages) hun vrijheid aangeboden als ze in ruil daarvoor zijn zoon weten te redden. Aan jou dus de taak om deze gevaarlijke missie te volbrengen.

Traag en sterk

De game is in co-op speelbaar met maximaal vier personen tegelijk. Deze vier personen kunnen dan ook elk met één van de vier verschillende personages spelen, die ieder zijn of haar eigen unieke moves en karaktereigenschappen hebben. Zo speelde ik met Bussa de tank van de groep. Bussa heeft de sterkste melee-aanvallen, maar is tegelijkertijd het traagst van de vier. Anderen speelden daarentegen weer met personages die relatief snel waren, maar daarvoor wel wat kracht inleverden. Daarnaast kon mijn personage in tegenstelling tot de anderen alleen blocken en niet paryen. Alhoewel de game in co-op speelbaar is,, word je hier nooit toe gedwongen. Wil jij de hele game in je eentje spelen dan kan dat ook.

Gevaarlijke wind

De combat zelf werkte met traditionele melee-aanvallen van dichtbij en speciale element-aanvallen voor op afstand. Binnen deze element-aanvallen zitten ook grote verschillen. Zo had ik wind als aanval en hiermee moest ik goed oppassen. Ondanks dat ik veel schade aanrichtte kon ik er ook teamgenoten mee verwonden, die zich vlak voor mijn voeten bevonden. Een andere speler kon weer razendsnelle vuurballen schieten, die minder schade toebrachten, maar dit probleem niet deelden.

Alle personages kon je verder uitbouwen via een skilltree. Het kopen van skills ging met goud, dat je verkrijgt na het verslaan van vijanden. De skills en upgrades die je kunt kopen bestaan uit bijvoorbeeld: meer gezondheid of extra schade voor normale of speciale aanvallen. Op het eerste gezicht hebben de ontwikkelaars goed hun best gedaan om de personages van elkaar te onderscheiden. En dan hadden we in de demo maar beschikking tot slechts een fractie van de moves die het uiteindelijke spel allemaal gaat bevatten.

Levend stripboek

De game heeft een cartoony art stijl. Alle personages in de game zijn met de hand getekend en geanimeerd. Het leek daarmee een beetje op een levend stripboek. De vijanden waar je tegen vecht komen allemaal voor in de vorm van verschillende dieren, zoals krabben, octopussen, en ander gespuis. Buiten normale vijanden moesten we het ook tegen een eindbaas opnemen. De ontwikkelaar waarschuwde ons al dat het moeilijk ging worden, en hij had gelijk. Het was vooral de kunst om op tijd te blocken en te paryen. Daarnaast speelde de chaos van het co-op spelen ook een grote rol in de moeite die het kostte om de eindbaas te kunnen overmeesteren. Toen we na 4 pogingen eenmaal gewonnen hadden werden we hiervoor beloond met de welbekende double jump. Dankzij deze move konden we , zoals we gewend zijn van dit genre, opeens een hoop nieuwe hooggelegen locaties bereiken.

Voorlopige conclusie

Zoals het er nu naar uitziet lijkt Sea of Rats een hele vermakelijke co-op Metroidvania game te worden. Het spel moet volgend jaar ergens in het eerste kwartaal verschijnen voor de Nintendo Switch, de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X en S, de Xbox One en PC. Een precieze releasedatum wordt op een later tijdstip onthuld. Op basis van de demo zal deze game misschien niet het wiel van de franchise opnieuw uitvinden, maar dat is ook helemaal niet erg. Spendeer jij graag game-avonden met je vrienden op de bank en zijn jullie na talloze potjes Mario Kart of Smash wel toe aan het verkennen van een absurde cartooneske wereld met uitdagende gevechten, dan zal je met deze game zeker aan je trekken komen!