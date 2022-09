[Gerucht] It Takes Two komt naar de Nintendo Switch?

Let op: dit is puur speculatie door leakers!

It Takes Two, een erg populair spel uit 2021, komt volgens geruchten (niet officieel aangekondigd dus) richting Nintendo’s hybride console. Een paar fans speculeerde dat de port (Nintendo Switch versie) binnenkort zal worden aangekondigd.

De bron van de geruchten, Giant Bob’s Jeff Grubb, wie deze week al in het nieuws stond door te zeggen dat de volgende Nintendo Direct Zelda-nieuws zal bevatten, beweert nu dat het spel It Takes Two in diezelfde Direct-presentatie bevestigd zal worden voor de Nintendo Switch.

Dit is wat Grubb zei in ”The Nintendo Shack Podcast”:

”It Takes Two komt naar de Switch. Dat is één van de games waar ik over heb gehoord, en die zal in de Nintendo Direct presentatie aangekondigd worden. Er zal een berg aan nieuws inzitten, zelfs nog meer dan de series aan info die ze door de hele zomer heen gaven. Aangezien Nintendo toen geen volledige normale Direct uitgaf, wordt dit erg spannend.”

Grubb refereerde ook naar de bekende leaker met bijpassende bijnaam, ”The Snitch”; wie een sterke historie heeft als het gaat om berichten lekken die ook daadwerkelijk waar blijken te zijn. Deze leaker zou ook beamen dat It Takes Two richting Nintendo’s hyrbride console komt via zijn Discord-kanaal.

It Takes Two is een co-op only, action adventure platforming game gepubliceerd door EA en gemaakt door Hazelight Studio’s. In dit spel spel(en) jullie als Cody en May, een vurig koppel dat wordt omgetoverd in magische poppen.

Zie hieronder de trailer (niet de Nintendo Switch versie, uiteraard):

Hoop jij dat dit gerucht de waarheid blijkt te zijn?

Laat je mening horen in de reacties!