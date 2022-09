Ubisoft sluit onlinediensten van 3 Wii U-games in oktober

Ubisoft heeft in juli aangekondigd dat ze de online-functionaliteiten van een selectie oude games gaan sluiten, dit stond voor 1 september op de planning. De plannen zijn echter veranderd, de sluiting van de online-services voor de Wii U-spellen Assassin’s Creed 3, Rayman Legends en ZombiU is verplaatst naar 1 oktober. Wil je de spellen dus nog online spelen? maak het beste ervan deze laatste maand!

Singleplayer-DLC zal voor enkele PC-titels niet meer beschikbaar zijn binnenkort, echter zal dit niet gelden voor de Wii U-versies. Wanneer de online-diensten beëindigd zijn kun je nog wel de gekochte DLC opnieuw downloaden, alleen kun je niet meer je Ubisoft-account linken aan de game; of de online-functionaliteiten gebruiken.

Dit is Ubisoft’s eigen uitspraak over het onderwerp:

”De online-diensten offline halen voor oudere spellen is iets wat we niet zomaar doen, soms is het nodig als de technologie die we daarvoor gebruikten ouderwets aan het worden is. Vorige maand hebben onze teams de koppen bij elkaar gestoken om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk ontregeling plaatsvind. Het gevolg hiervan is dat we besloten hebben de sluitings-datum te verplaatsen naar 1 oktober 2022, en de single-player downloaddable content (DLC) voor verschillende spellen op PC – Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed III (2012 release), Far Cry 3 en Splinter Cell Blacklist – nog te downloaden zijn tot diezelfde datum.” Het sluiten van deze diensten zorgt er ook voor dat we meer aandacht kunnen geven aan de nieuwere en populairdere titels, zodat we spelers steeds leukere en betere ervaringen kunnen meegeven.