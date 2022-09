[Hands-on] Star Trek Prodigy: Supernova

Een origineel avontuur tussen de seizoenen van de tv-serie door.

Bij Outright Games was er de mogelijkheid om twee games te spelen. In gesprek met één van de developers kreeg ik uitleg. Over het verhaal en de gameplay, maar belangrijker nog mocht ik het spel proberen.

Het eerste op de lijst om te spelen? Star Trek Prodigy: Supernova! In dit spel speel je als Dal en Gwyn en moet je proberen de crew van de Protostar weer bij elkaar te vinden voor het te laat is. De gameplay is hierin vergelijkbaar met hoe je in Mass Effect meer opties in je schip vrij speelt door je crew weer bij elkaar te zoeken. Daarnaast is de gameplay top-down met mooie graphics en duidelijke gameplay. Je moet puzzels oplossen door te wisselen tussen de karakters en de AI is hierin erg sterk vertaald. Vaak is het zo dat de AI achter je aan loopt en voor meer problemen zorgt dan dat ze helpen.

De gameplay is soepel en vloeiend op de Switch. En dat terwijl de graphics echt niet verkeerd zijn! Besturing is vloeiend en het is te merken dat Outright Games moeite steekt in de IP’s waar ze mee mogen werken. Sterker nog, dit is een origineel verhaal dat zich afspeelt tussen seizoen één en twee van de serie op tv. Er wordt ook naar dit avontuur gerefereerd in de serie. Daarnaast heeft de studio ook de complete cast van stemmen geregeld van de serie om hun karakters in de game ook te voicen.

Er werd ook aangegeven dat dit spel een poging is om de generaties te verbinden. Net als de serie is deze game meer voor de nieuwere generatie, maar de volwassenen kunnen ook hun ei kwijt. Beste combi? Ouders die groot fans zijn kunnen in de multiplayer met hun kinderen een pad banen naar de nieuwe series.

Ik zelf ben geen groot Star Trek-fan, maar de aandacht aan de game is overduidelijk. Voor Star Trek-fans is dit een aanrader, en voor mensen die van dit soort avonturenpuzzelgames houden ook genoeg reden om het spel in de gaten te houden. Vanaf 14 oktober kun je het spel spelen, kijk jij er naar uit?