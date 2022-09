[Hands-on] Bus Simulator City Ride

Er komt voor het eerst een bus-simulator naar de Switch.

Ah, Simulator-games. Over het algemeen moet ik zeggen dat ik ze meestal wat vervelend vind. Er zijn vaak verschrikkelijk veel dingen die je moet doen, in goede volgorde, om iets voor elkaar te krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan een Truck Simulator, waar je niet alleen alles op de weg in de gaten moet houden, maar ook moet spelen alsof je daadwerkelijk rijdt. Schakelen, knipperlichten, remmen, routeplannen, benzine bijhouden, ik vind het nogal wat. Gelukkig zijn er genoeg mensen die het ontspannend vinden. En voor die mensen heb ik goed nieuws, want Bus Simulator is onderweg naar de Switch. Een rustgevende simulator waarin je probeert je eigen bus imperium op te bouwen. Wij mochten hem tijdens Gamescom al even proberen.

Zoals ik al zei is het in Bus Simulator: City Ride de bedoeling om je eigen busbedrijf op te bouwen. Je begint daarmee met één route en één gammele bus, bijna niets dus. In het begin van de game zal je dan ook flink wat ritjes moeten rijden om geld te verdienen. Met dit geld bouw je langzaam uit naar meerdere routes, betere bussen en uiteindelijk personeel dat voor je werkt. Als je dus lang (en goed) genoeg blijft spelen kun je uiteindelijk een enorm goedlopend bedrijf opbouwen. En met enorm bedoel ik trouwens ook echt enorm. De wereldkaart van deze game is namelijk echt groot. Als je in de normale modus speelt zul je die per sectie moeten unlocken, maar er is ook een sandbox mode waarin alle routes al vrijgespeeld zijn. Dan kun je zelf weten waar je begint.

Dit rijden zelf gaat verder in typische simulator stijl, al is het wel iets makkelijker dan andere simulator-games. Zo viel het me op dat de bus aardig soepel bestuurde en dat ik naast de richtingaanwijzer, gas geven en remmen ik eigenlijk niet zoveel hoefde te doen. De ontwikkelaar legde uit dat dit vooral was om aan de wensen van het Switch-publiek te voldoen. Omdat de Switch meer geschikt is om on-the-go te spelen zijn sommige onderdelen versoepeld en makkelijker gemaakt. Ook zijn de routes hierdoor iets korter.

Dat betekent echter niet dat je niet hoeft op te letten. Er is namelijk nog steeds ander verkeer aanwezig en je zult je aan de verkeersregels moeten houden om je klanten tevreden te houden. Meerdere keren ging mijn waardering naar beneden omdat ik vergat mijn knipperlichten te gebruiken! Daarnaast zit er ook een tijdslimiet in de game, je bent immers een bus! Je hebt maar enkele minuten om de volgende halte te bereiken, anders worden klanten ook boos en betalen ze minder.

Verder zal je tijdens het rijden ook op een aantal andere dingen moeten letten. Deuren open en dicht doen om iedereen binnen te laten bijvoorbeeld. Maar mensen willen ook nog wel eens in de opening blijven staan, waardoor je ze moet vertellen om te gaan zitten. Daarnaast verkoop je tickets als men daarom vraagt of maak je mensen wakker die in slaap zijn gevallen. Grappig is dat het nog best belangrijk is om een route “goed te rijden.” Aan het eind van een rit krijg je te zien hoe goed je het hebt gedaan. Hier verdien je geld mee, en deze beste route wordt opgeslagen. Huur je daarna iemand in om deze route te rijden, dan zal deze net zo goed rijden als dat jij dat gedaan hebt. Het is daarom dus best belangrijk om routes vaker te rijden, om zo het beste uit een route te halen.

Bus Simulator: City Ride is een ietwat simpele Simulator-game. De controls zijn een stuk makkelijker dan gewone simulator-games en het management gedeelte is misschien tijdrovend, maar wordt nooit lastig als je gewoon ritjes blijft uitvoeren. Toch snap ik wel waarom mensen dit ontspannend vinden. Het heeft iets rustgevends, om mensen heen en weer te rijden terwijl je door een fictieve stad heenrijd (het zijn geen echte steden, dit om ervoor te zorgen dat spelers zelf creatief met routes kunnen zijn). Voor wie Simulator-games echt helemaal het einde zijn, raad ik dan ook zeker aan om hem eens te proberen. Benieuwd geworden? Hieronder kun je de trailer bekijken.