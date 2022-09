[Hands-on] Arkanoid – Eternal Battle

Een oude bekende in een nieuw jasje!

Wij hebben tijdens Gamescom verschillende games gespeeld. Van metroidvania’s tot bier simulators, er kwam echt van alles voorbij. Ik had echter niet verwacht een oude bekende tegen te komen. Een game die ik zo hard vergeten was, en een mokerslag nostalgie kreeg op het moment dat ik hem speelde. Ik heb het hier over Arkanoid, een brickbreker uit de jaren 90. En als je nu denkt “Ja leuk, maar dat soort spellen speelt niemand toch meer.”, dan heb ik goed nieuws voor je. Arkanoid – Eternal Battle is nog steeds extreem verslavend om te spelen. Waarom? Dat lees je in deze hands-on!

Terug in de tijd

Voor iedereen die dit concept niet kent: Arkanoid is een brickbreker, waarbij je met een simpel balkje aan de onderkant een bal weerkaatst. Met deze bal probeer je felgekleurde blokken bovenin je scherm te breken, want je doel is om ze allemaal weg te spelen. Sommige bricks geven power-ups, waardoor bijvoorbeeld het balkje langer wordt of lasers krijgt waarmee je zelf bricks kunt slopen. Als je alle levels hebt uitgespeeld, moet je daarna de eindbaas verslaan: DOH. Versla hem en je hebt de gehele game uitgespeeld.

De originele Arkanoid komt alweer uit 1986, die toen vooral naar arcadekasten kwam. Deze nieuwe Arkanoid game bevat een aantal nieuwe spelmodussen, waarvan grappig genoeg, de eerste gewoon de oude Arkanoid is. Je kunt de originele game spelen, precies zoals hij toen was. En geloof me, dat is nog behoorlijk moeilijk! Voor de flair lijkt de achtergrond nu op een arcadehal., zodat het lijkt alsof je op een arcadekast speelt. Het geroezemoes van mensen zorgt hier voor de achtergrondgeluiden want de originele Arkanoid had geen muziek!

Nieuwe spelmodussen en muziek

Daarnaast heb je de nieuwe speelmodus, Neo genaamd. Dit is Arkanoid in een modern jasje. Veel is er niet veranderd, er zijn alleen een paar toevoegingen die je leven net wat makkelijker maken. Zo kunnen verschillende power-ups nu naast elkaar bestaan (een groter balkje en de laser tegelijk kon in de originele game bijvoorbeeld niet) en heeft het nu muziek gekregen. De ontwikkelaars waren erg enthousiast over die muziek, en ik snap wel waarom. Niet alleen is die erg lekker om naar te luisteren, maar hoe beter je het doet, hoe intenser hij wordt. Omdat in typische Arkanoid stijl de bal elke keer als hij kaatst net iets sneller gaat is het nog behoorlijk moeilijk om de “volledige muziek” te beluisteren.

Battle Royal, Arkanoid stijl

Verder heb je nu versus mode, waarin tot en met vier tegenstanders het in local mode kunnen uitvechten. Maar de grootste nieuwe toevoeging is toch wel de Eternal Battle mode. Dat is eigenlijk gewoon Battle Royale, al heeft deze dan wel een twist. Het is hier namelijk niet zo dat je zelf je tegenstanders eruit werkt, dat doet DOH voor je.

Je speelt namelijk gewoon een potje Arkanoid, met 25 anderen en oneindig veel levens. Het doel is om de meeste punten te halen, waar in deze modus een paar extra regels voor zijn. Zo zijn er speciale blokken die meer punten geven en kun je met sommige power-ups je tegenstanders dwars zitten. Elke paar minuten elimineert DOH dan diegene met de minste punten. Dit wordt leuk weergegeven, als je bovenaan staat heb je een koele blauwe achtergrond, die langzaam rood wordt naarmate je lager in de rij komt. Sta je helemaal onderaan dan zal je het dreigende gezicht van DOH in de achtergrond zien, wiens ogen beginnen te gloeien net voordat hij je elimineert. Het is dus iets anders dan een Battle Royal zoals Tetris of Mario (waarin je actief probeert de anderen dood te krijgen), maar het voordeel is wel dat er dus een tijdslimiet aan zit. DOH gaat gewoon door met elimineren tot er nog maar één over is, dus na een aantal minuten is het gewoon klaar.

Al met al ben ik heel blij dat ik het gespeeld heb. Arkanoid- Eternal Battle is een game waarin je beter wordt naarmate je het meer speelt, en het jeukte bij mij meteen al om een high score te halen. Laat me oefenen, dit kan veel beter! Het bewijst maar weer hoe verslavend dit soort simpele spelletjes kunnen zijn. Ik kan in ieder geval niet wachten om de online ranglijsten te beklimmen.