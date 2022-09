[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 36

Wij zetten wekelijks de releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Disney Dreamlight Valley

Verschijnt op: 6 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Altijd al tussen de Disney en Pixar figuren willen wonen? Dan is dit je kans. Disney Dreamlight Valley is een combinatie tussen een adventure game en een life-sim waarin jij de vallei in zijn oude glorie probeert te herstellen. Na een mysterieus evenement genaamd “The Forgetting” is iedereen alles vergeten en hebben vreemde planten de stad overgenomen. Het is aan jou om dit mysterie op te lossen, waarbij je door de vele bekende Disney en Pixar werelden reist en bevriend raakt met hun inwoners. Bouw je eigen huis en gebruik de vele mogelijkheden om jouw huis aan te kleden. Ook kan je jouw avatar zo mooi aan kleden als jij wilt! Let wel, het gaat hier om de betaalde “Early Acess” versie. De Free-to-play versie verschijnt volgend jaar. Benieuwd wat wij van de game vonden? Wij mochten hem tijdens Gamescom al even spelen.

TemTem

Verschijnt op: 6 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €44,99

Temtem is een creature collecting game die in 2018 gekickstart werd. Het heeft even geduurd voordat het naar de Switch kwam (het is op steam al tijden in Early Acces) maar nu is het eindelijk zover. Het verhaal speelt zich af op de zes in de lucht zwevende eilanden van Archipelago. Hier kun je naar hartelust de omgeving ontdekken, tegen trainers vechten, vechten in gyms en wilde Temtem temmen en vangen. Hiernaast heeft het ook nog een aantal unieke eigenschappen, zoals het customizen van je personage en het aanzetten van de multiplayer! De game is namelijk een Massive Online creature-collecting game. Hierin kun je niet alleen ruilen met andere spelers, maar kan je ze ook zien lopen in Archipelago.

Splatoon 3

We zullen jullie niet hoeven uit te leggen wat Splatoon 3 is. Het vervolg in deze populaire franchise staat weer vol in het teken van kids, squids (en octolings!) en de wereld bekladden met heel veel verf in intense 4 tegen 4 potjes. Met nieuwe wapens, nieuwe stages, nieuwe fashion en de terugkeer van populaire modussen als Salmon Run en Splatfest staat de game niets in de weg om wederom een hit te worden. Wij mochten de game al eventjes proberen. Weten wat we ervan vonden? De preview kun je hier lezen.

Verschijnt op: 9 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Wat verder verschijnt in de week van 5 tot en met 11 september:

6 september 2022: Circus Electrique – €19,99

6 september 2022: Kaichu: The Kaiju Dating Sim – €9,99

8 september 2022: BPM: Bullets Per Minute – €21,99

8 september 2022: Poly Link – Origins – €2,99

8 september 2022: White Day: A Labyrinth named School – €29,99

8 september 2022: Zumba Blitz – €2,99

8 september 2022: Tower Princess – € 19,99

8 september 2022: Skycadia – €19,99

8 september 2022: Wind of Shuriken – €7,99

8 september 2022: Game Type DX – €5,99

8 september 2022: Justice Sucks – €19,99

8 september 2022: Radical Rex (QUByte Classics) – €7,99

8 september 2022: Pandaty – €8,99

8 september 2022: The Hand of Glory – €16,99

9 september 2022: Haiku, the Robot – €18,99

9 september 2022: To Leave – €19,99

9 september 2022: Catmaze – €9,99

9 september 2022: Pet Shop Snacks Extended Edition – €6,99

