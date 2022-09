Miraculous: Rise of the Sphinx komt naar de Switch

Tiki, Spots On!

GameMill heeft bekendgemaakt dat er een videogame komt van de animatieserie Miraculous – Tales of Ladybug and Cat Noir. Het spel zal op 25 oktober in de Nintendo eShop te vinden zijn. Miraculous: Rise of the Sphinx bevat onder andere singleplayer en een lokale co-op modus. Een trailer is onderaan het bericht te vinden.

Het spel gaat over het iconische duo Ladybug en Cat Noir. Deze twee superhelden helpen de Franse hoofdstad Parijs veilig te houden uit de handen van Hawk Moth, die met zijn Miraculous in de vorm van een broche mensen kan transformeren in vijanden. Hij heeft er alles voor over om de twee Miraculous van Ladybug en Cat Noir, de oorbellen en ring, in handen te krijgen. Dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk en in het spel zul je dus moeten vechten tegen de vijanden die Hawk Moth maakt waaronder Mr Pigeon en Weredad. Daarnaast zul je ook het ‘normale’ leven van de twee superhelden induiken. Marinette (Ladybug) en Adrien (Cat Noir) zijn namelijk tieners op school, en niemand weet van hun geheime identiteit. Zo heb je naast al het actie ook tijd om de straten van Parijs te verkennen samen met hun vrienden.