Mario Kart Tour krijgt battle-modus en meer

De meeste verrassende verandering? Het gachasysteem verdwijnt!

Afgelopen maand werd bekendgemaakt dat Mario Kart Tour “New ways to play” zou gaan ontvangen. Wat het precies in gaat houden, was toen nog onduidelijk. Het enige dat bekend was, is dat er een nieuwe multiplayermodus zal komen en dat Gold Races gaan verdwijnen. Via een in-game notificatie in de mobiele Mario Kart-game en via Twitter zijn er nu eindelijk wat dingen bekend geworden.

Here's a peek at #MarioKartTour's update coming late September! Battle mode will be added, along with a Spotlight Shop, where you can exchange rubies for drivers, karts, and gliders! Also, pipes you can fire by using rubies will be removed. See the notification for details. pic.twitter.com/brsI1tH8YD — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) September 2, 2022

De multiplayermodus die toegevoegd gaat worden is de battle-modus. Deze modus is zeer vergelijkbaar met de battle-modus in de andere Mario Kart-games. Spelers moeten namelijk elkaars ballonnen kapot zien te krijgen terwijl ze in een arena strijden. Deze modus kan zowel in single- en multiplayer gespeeld worden.

Zoals al eerder vermeld, Gold Races gaan verdwijnen. Gold Races zijn op dit moment alleen beschikbaar voor mensen met een Mario Kart Tour Gold Pass-abonnement. Omdat de Gold Races verdwijnen, worden de Standard Races en Gold Races samengevoegd. Mensen met het abo zullen vanwege deze verandering wel als enige rank S of hoger kunnen bereiken.

Daarnaast gaan er een hoop dingen aan de Shop veranderen. Deze zullen je waarschijnlijk verbazen, want het gachasysteem verdwijnt geheel. Nu kan je nog met rubies, een in-game munteenheid, de Pipe afvuren in de hoop een zeldzame kart of personage eruit te bemachtigen. Na de update gaat dat voortaan via de nieuwe Spotlight Shop. In deze shop komen karts, gliders en personages beschikbaar om te kopen met rubies. Het gokelement is er dus totaal uit. Daarbij hebben sommige karts, gliders en personages uit de Pipe op dit moment “favored courses” en “favorite courses”, waardoor je bepaalde bonussen kan krijgen op banen. Dit verdwijnt geheel met ingang van de Spotlight Shop.

Al met al een hoop veranderingen op komst. De update verschijnt eind deze maand.