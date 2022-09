[Hands-on] Tin Hearts – Pareltje van Gamescom

Persoonlijke topper van Gamescom 2022

Oke, grootse titel misschien. Ik blijf er wel bij als ik mijn top game van Gamescom moet kiezen. In ieder geval van de games die ik heb gespeeld (en naar de Switch komen, anders had Darktide deze gewonnen). Wired Productions had wat dat betreft de tofste spellen met ook The Last Worker en de toffe gesprekken.

In ieder geval door naar het spel. Tin Hearts. Deze stylistiche puzzel-game is een toffe ervaring om lekker voor te gaan zitten en van te genieten. Je begint de eerste puzzels met de tutorial maar werkt uit naar puzzels die je een uur of langer bezig kunnen houden. En er zijn meer dan 40 puzzels in totaal. Je speelt als een poppenmaker zoals Geppetto uit Pinocchio. De puzzels zijn in essentie erg simpel: je hebt wat kleine soldaatjes die automatisch vooruit lopen, en jij moet ze naar de uitgang leiden.

Zoals ik al aangaf begint het erg simpel. De tutorial levels maken de kamer waar je in staat erg klein, het merendeel is zwart om je heen. Naarmate je door de levels heen gaat komt er steeds meer van de kamer bij. De kleine speeltafel voor de puzzels breidt zich uit naar het bureau, de halve kamer en uiteindelijk ga je van kamer naar kamer om je tinnen soldaatjes door de hele kamer heen te loodsen.

De schaal van de puzzels neemt enorm toe en dit zorgt ervoor dat je lang bezig kunt zijn met een puzzel, maar het zorgt er ook voor dat je steeds meer omgeving hebt om mee te spelen. En mocht er iets niet goed gaan, dan ben je niet meteen een uur kwijt. Je kunt simpelweg de tijd terugspoelen en opnieuw proberen vanaf het punt dat jij kiest.

Naast de puzzels zit er ook een verhaal in de game. Deze onderbreekt je niet tijdens het puzzelen maar is juist in het behalen van de puzzels en elementen dat je steeds meer en meer meekrijgt van een tranentrekkend verhaal. Zonder spoilers, je speelt natuurlijk als een poppenmaker en je dochter en vrouw zijn (van wat we hebben gezien) afwezig…

Ik kan nog lang doorgaan over het spel, en vooral ook de sprankeling in de ogen van de developer waarmee we praatten over de game. Al met al begint het spel erg simpel en traag, en dat kan je afschrikken als je denkt dat dat het spel is en niet de tutorial. Daarna opent zich een rijke puzzelgame, een emotioneel verhaal en bovenal een prachtig vormgegeven totaalpakket waar je doorheen kan puzzelen. Voor mij was dit wel het pareltje van Gamescom. Hieronder nog een trailer, mocht je een beter beeld willen hebben van de game. Wat vindt jij van het spel? Laat het weten in de comments.