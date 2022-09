Eerste beelden van Katana Zero-DLC getoond

Na drie jaar wachten zijn de eerste beelden getoond van de Katana Zero-DLC.

Het is al meer dan drie jaar geleden dat de snelle actiegame Katana Zero werd uitgebracht op onder andere de Nintendo Switch. Wij beloonden de game destijds met een nette 8,8. De game was niet zo lang, maar ontwikkelaar Askiisoft beloofde dat er gratis DLC op de planning stond. Begin 2020 werd ook bekendgemaakt dat deze uitbereiding veel groter zou zijn dan gepland, maar liefst drie keer zo groot. Daar stopte het echter niet bij want in 2021 waren de plannen inmiddels gestegen naar zes keer zo groot.

De gratis DLC staat dus al behoorlijk lang op de planning en wanneer het verschijnt is nog niet bekend. Gister zijn er voor het eerst gameplaybeelden van deze uitbereiding getoond. In deze video kan je bijna tien minuten smullen van stijlvolle actie. Hieronder kun je de video bekijken.