Ontdek Sonic Frontiers met een gloednieuwe overzichtstrailer

Alles wat je moet weten over Sonic Frontiers!

Afgelopen week konden we je al berichten dat Sonic Frontiers op 8 november zal verschijnen. Bang voor uitstel hoeven fans niet te zijn, SEGA heeft eerder al aangegeven de game niet te gaan uitstellen. Sonic Frontiers zal een combinatie gaan worden van een open wereld-game én de klassieke Sonic-gameplay. Zo zul je door een grote wereld reizen en allerlei puzzels moeten oplossen, terwijl je tussen door de oude vertrouwde snelle Sonic-levels zult spelen. Ook in de open wereld, welke groter dan ooit zal zijn, moet volgens SEGA voldoende snelle gameplay zitten.

In aanloop op de aankomende release heeft SEGA een gloednieuwe trailer vrijgegeven welke de belangrijkste aspecten van de game voor je in beeld brengt. De trailer kun je hieronder bekijken. Ga jij in november aan de slag met Sonic Frontiers? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!