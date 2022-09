LEGO Brawls krijgt twee nieuwe trailers

Vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch!

Vandaag is LEGO Brawls eindelijk verschenen voor de Nintendo Switch. De game werd namelijk in mei dit jaar aangekondigd. Switch-bezitters kunnen deze titel in de Nintendo eShop kopen voor €39,99. Tevens is er in de winkels een fysieke versie te koop. Bandai Namco heeft op YouTube twee trailers gedeeld. In de eerste gaat het om Minifigure Mania, waarin het enorme aantal aan verschillende Minifigures die je kan maken wordt getoond. Er zijn namelijk 77.000.000.000.000 variaties mogelijk! Bekijk hieronder een van de vele opties.

De tweede trailer is de launchtrailer. Deze is zoals de naam al zegt verschenen vanwege de release van de game. LEGO Brawls is een van oorsprong mobiele titel welke nu dan de overstap maakt naar pc, PlayStation, Xbox en Switch. Met Brawls heb je een Smash-achtig spel waarin LEGO bouwt op de verschillende unieke sets die ze maken. Van Ninjago tot western en piraten. Alle niet gelicenseerde bekenden komen praktisch wel voorbij. Wanneer het spel verschijnt zullen er verschillende game modussen zijn waaronder een 4v4 brawl.

Ga jij LEGO Brawls kopen? Laat het ons weten in de reacties!