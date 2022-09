Go!Gaming en H20 starten partnership met Nintendo

Ontdek Nintendo op verschillende locaties in Nederland.

Go!Gaming en H20 hebben onthuld dat ze een partnership met Nintendo aangaan voor het creëren van de ultieme game beleving in de Pathé bioscopen en in de grootste esports arena van Europa. Er is tevens een geheel nieuwe Nintendo-area geopend op de nieuwe Go!Gaming locatie bij H20 in Purmerend.

Go!Gaming is ontstaan uit een samenwerking tussen H20 en Pathé Theatres en heeft locaties in Utrecht Leidsche Rijn, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Purmerend. Op de ruim 40 game plekken kan je je vermaken met spellen als Mario Kart 8 Deluxe en Nintendo Switch Sports tot Super Smash Bros. Ultimate.

Nintendo was vanaf het begin van Go!Gaming al aanwezig op de verschillende locaties en sinds kort is er ook een gehele Nintendo area geopend bij de nieuwe Go!Gaming locatie in Purmerend bij H20. Er kan nu ook op verschillende locaties vrij gegamed worden. Ook vinden er regelmatig diverse toernooien en activiteiten plaats. Denk aan Let’s Play Nintendo en de Nintendo Fun Sessions waarbij spelers kans maken op mooie prijzen. Veerle Van der Jeugt (Senior Events Manager Nintendo Benelux B.V.,) over de samenwerking:

“Nintendo wil graag gamers een totaalbeleving aanbieden, daarom zijn we blij een samenwerking aan te gaan met H20 en Go!Gaming om dit te realiseren op diverse locaties.”