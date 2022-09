Voice of Cards: The Beasts of Burden aangekondigd

Het derde deel in de Voice of Cards-serie verschijnt op 13 september!

Voice of Cards was een jaar geleden nog een onbekende serie. Pas in november 2021 verscheen namelijk het eerste deel. Inmiddels is er al een tweede deel verschenen en heeft Square Enix vandaag het derde deel aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het derde deel heet Voice of Cards: The Beasts of Burden en verschijnt al zeer binnenkort. Vanaf 13 september kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met deze titel. Mocht je nou Voice of Cards: The Isle Dragon Roars of Voice of Cards: The Forsaken Maiden niet gespeeld hebben, dan maakt dat niets uit. The Beasts of Burden is namelijk een losstaand verhaal.

Voice of Cards: The Beasts of Burden is een kaarten-RPG waarin speelkaarten het verloop van het verhaal bepalen. Uitgever Square Enix blijft dus ook in het derde deel trouw aan de formule van de eerste twee games en de traditie van de klassieke tabletop-RPG’s en gamebooks. Het verhaal gaat in deze titel over een meisje dat zweert wraak te nemen op de monsters. Nadat ze haar huis verliest, gaat ze samen met een mysterieuze jongen op pad naar het onbekende. De monsters die je verslaat ga je als skills kunnen gebruiken op jouw reis in de gevechten. Meer informatie kan je vinden op de site van Square Enix.

The Isle Dragon Roars werd met een prachtige 8,0 beoordeeld en The Forsaken Maiden kreeg ook een 8,0. Al met al belooft dat veel goeds voor The Beasts of Burden. Kijk jij uit naar het derde deel in de Voice of Cards-franchise? Heb jij al eerder een game in deze serie gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!