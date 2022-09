[Hands-on] Mail Time – een zeer relaxte en gezellige platformgame van Nederlandse bodem

Op het eerste gezicht een perfecte game om te spelen na een lange werk of schooldag

Je komt thuis van werk of school en je hebt zin om te gamen. Aan het analyseren van complexe aanvalspatronen heb je even geen behoefte en voor een shooter, waar razendsnelle hand-oog coördinatie een vereiste is, ben je op dat moment veel te moe. Waar je eigenlijk naar op zoek bent is een mooie, rustige game, die vooral niet te moeilijk is en je languit op de bank kan spelen om weer helemaal tot rust te komen. In dat geval hebben we goed nieuws voor je, want Mail Time lijkt precies zo’n soort game te worden.

Mail Time is een 3D-platformgame van de Nederlandse ontwikkelaar Appelmoes Games en indie-uitgever Freedom Games. Zoals de naam al doet vermoeden speel je in de game een postbezorger. Het bezorgen van de post doe je echter niet in een saaie woonwijk, maar in een groot kleurrijk sprookjesbos. Nadat je jouw bezorger naar eigen wens hebt aangepast en vormgegeven, wordt je al snel vrijgelaten in dit gigantische bos. De wereld van de game barst van de details. Zo kom je in aanraking met boomstronken, grassprieten, grote (zonne)bloemen en stuiter je met paddenstoelen de hoge bomen in. Daarnaast kun je ook vanaf hooggelegen paden en boomtakken door de wereld heen gliden alla Zelda Breath of the Wild.

In de demo moest ik drie verschillende brieven bezorgen. De locaties waar deze moesten worden bezorgd kon je echter niet achterhalen op de kaart van de game. Om dit te weten te komen zul je in gesprek moeten gaan met de verschillende bosbewoners, die jou soms ook extra brieven geven. Aan de namen van de bosbewoners kun je duidelijk merken dat dit een game van Nederlandse bodem is. Zo kwamen de namen Jim, Egbert en Irene bijvoorbeeld al voorbij.

De bewoners zijn allemaal dieren, met een schattige uitstraling en hebben ieder een eigen persoonlijkheid. Dit levert steeds leuke, unieke en soms grappige gesprekken op, waardoor je als speler ook met de beesten wil praten om ze te leren kennen, in plaats van alleen te achterhalen waar je een bepaalde brief moet bezorgen. De interacties met de dieren in de demo leverden een sterke bijdrage aan de schattige en gezellige sfeer van de game.

Mocht je toch nog op zoek zijn naar een beetje uitdaging in deze verder ontspannen en vrijblijvende platformgame, dan kun je ook op zoek gaan naar de optionele collectibles. Zo zaten er in het demo level vijf verschillende flesdoppen in de wereld verstopt, die ik voor iemand moest verzamelen. In tegenstelling tot de brieven kun je hier geen aanwijzingen voor krijgen van bewoners. Het is simpelweg een kwestie van heel goed opletten. De doppen zaten erg subtiel in de wereld verwerkt, waardoor ik er uiteindelijk maar twee heb kunnen vinden. Of er in de andere levels ook collectibles zitten is echter niet bekend.

Het enige waar ik mij echt aan heb gestoord in mijn speelsessie met Mail Time waren de camera controls. Die waren namelijk inverted met als gevolg dat ik soms de verkeerde kanten op sprong. In het menu van de demo kon ik helaas geen optie vinden om dit aan te passen, maar ik ga er vanuit dat dit in de uiteindelijke game wel kan.

Mail Time lijkt op het eerste gezicht een hele relaxte en gezellige platformgame te worden. Het kleurrijke bos zag er prachtig uit en de muziek van de game gecombineerd met de gesprekken met bosbewoners zorgden samen voor een hele vrolijke sfeer. De game zal volgend jaar op 18 februari gaan verschijnen voor de Nintendo Switch en de pc, Voor de echte platform veteranen zal Mail Time waarschijnlijk weinig uitdaging bevatten, maar dat is helemaal niet erg. Dit wordt een game waarin je na een lange dag werken weer helemaal tot rust kunt komen.