[Hands-on] Foretales

Wij mochten Foretales tijdens Gamecom alvast uitproberen. En wat zijn we blij dat we dat gedaan hebben!

Iedereen die Daily Nintendo een beetje in de gaten houdt zal vast Foretales voorbij hebben zien komen. Deze verhalende cardgame werd in maart van dit jaar aangekondigd. En de eerste keer dat ik het zag dacht ik eigenlijk: dit is volgens mij niet zoveel bijzonders. Ik dacht dat het een simpele RPG zou zijn waarbij jouw kaarten tijdens combat je moves bepalen. Een beetje zoals Slay the Spire of misschien één van die andere honderden games waar dit het geval was. Maar toen wij door Dear Villagers werden uitgenodigd om de game te proberen bleek dit al snel niet zo te zijn. Wat het dan wel is (en waarom deze RPG meteen bovenaan mijn must-have lijstje staat) lees je in deze Hands-on!

De game is namelijk niet zozeer een card-game als dat hij bestaat uit kaarten. Laat me het uitleggen. Jij speelt een kleine party van niet-de-meest-heldhaftige antropomorfische dieren. Jou personages worden gerepresenteerd door kaarten aan de onderkant van het scherm. In het midden van het veld liggen een aantal locatiekaarten. Hier kun je “naartoe” ofwel interactie uitoefenen om iets gedaan te krijgen. Mijn eerste locatiekaart was bijvoorbeeld een personage. Door met hem te praten kreeg ik te horen dat hij informatie voor me had, maar voor wat hoort wat. Hij wou 5 eten van me voordat hij zou vertellen wat voor informatie dat was.

Dit eten is een resource die je kunt verzamelen. Je hebt vier zulke resources: geld, eten, fame en fear. Ook dit zijn kaarten. Om de eerste twee te verzamelen moet je skills gebruiken, welke je raad het al, worden gerepresenteerd door kaarten. En dit is waar de game echt leuk wordt. Door deze kaarten te gebruiken krijg je plotseling veel mogelijkheden over hoe je iets wilt oplossen. Zo kon ik eten kopen van de markt met geld, maar ik kon ook een “pickpocket” kaart gebruiken om eten te stelen. Maar ook de “True aim” kaart was een optie, waarmee ik diezelfde marktkraam overviel. Of een simpele survival kaart, waarmee ik ging kijken of er eten op de grond was gevallen. Er waren nogal wat opties!

Het grappige is dat de kaarten verschillende functies hebben in verschillende situaties. Zo is de pickpocket dus te gebruiken om appels van de markt te stelen, maar kon ik daarmee tijdens een gevecht iemand zijn wapen afpakken. Die combat was trouwens erg leuk. De persoon die ons de game liet zien bleef er maar op hameren dat je die namelijk helemaal niet hoefde te doen. Voordat een gevecht begint mag je proberen je tegenstander om te kopen, of kun je ze wegjagen met andere kaarten. Als je uiteindelijk wel een gevecht aan gaat (ik deed echt mijn best om dat te initiëren) kun je alsnog je best doen om personages weg te jagen in plaats van ze dood te maken. Lukt dat dan krijg je één van die andere twee resources: fame. En sla je een personage wel het graf in krijg je de laatste resource: fear

En het meest interessante is dat dit nog behoorlijk wat invloed heeft. Tijdens het spelen vroeg ik me hardop af of dit ook de loop van het verhaal veranderd. In de game kun je namelijk je eigen party samenstellen. Er zijn veel personages die zich bij je kunnen aansluiten, hebben die resources daar nog invloed op? Het antwoord daarop was ja, jazeker. Er zijn personages die je kunt omkopen (op verschillende manieren) maar er zijn ook personages die zich alleen bij je aansluiten als je genoeg fame of fear hebt. En niet alleen de personages, ook evenementen en locaties die je tegenkomt reageren hierop. Het hangt heel erg af van de manier waarop je speelt. Er zaten best wat “geheime” evenementen en personages in, waarvoor je nog behoorlijk je best moet doen om deze tegen te komen!

Al met al ben ik dan ook zeer positief bij deze demo weggelopen. De game zag er prachtig uit, de muziek paste er ook goed bij en het hele idee was iets compleet anders dan ik verwacht had. Ik word altijd erg enthousiast als games me de optie geven om creatieve oplossingen te verzinnen, en Foretales lijkt daar perfect aan te voldoen. Met de vele opties en een goed geschreven verhaal (waarbij je in echte RPG-stijl uiteindelijk de wereld zal moeten redden) zie ik deze game dan ook helemaal zitten. Foretales komt op 15 september naar de Switch. Ik kan in ieder geval niet wachten!