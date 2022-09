Grafaiai officieel onthuld voor Scarlet & Violet

Een Pokémon gebaseerd op een Aye-Aye is onthuld. Kijk snel voor meer details over deze Pokémon.

De afgelopen dagen hadden de social media kanalen van Pokémon verschillende cryptische berichten gedeeld die de Pokémon Grafaiai teasden. Vandaag is het dan eindelijk zover de Pokémon is officieel onthuld!

Deze humeurige Pokémon met een kieskeurig karakter is gebaseerd op de Aye-aye dieren en houdt er niet van om in groepen te leven. Hij is erg teritoriaal en heeft daar dan ook vaak gevechten over met andere Pokémon. Deze probeert die te winnen door middel van zijn giftige speeksel. Dit speeksel kan van kleur veranderen op basis van wat de Pokémon eet. Hij gebruikt zijn speeksel door zijn klauwen er mee in te smeren of door het op anderen te spugen.

Grafaiai is ’s nachts actief. Zodra de zon ondergaat, likt hij speeksel op zijn handen en maakt hiermee patronen op de bomen in zijn territorium. Het giftige speeksel waarmee hij verft, verlamt Bug Pokémon. Deze worden aangetrokken door de zoete, aangename geur van het speeksel.



Category: Toxic Monkey Pokémon​

Type: Poison/Normal​

Height: 0,7 m

Weight: 27,2 kg​

Ability: Unburden/Poison Touch