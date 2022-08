[Review] Pac-Man World Re-Pac – Weet de game zich te herpakken?

Weet deze ruim 20 jaar oude game nog indruk te maken?

We moeten meer dan 20 jaar terug in de tijd gaan voor de release van de originele Pac-Man World op de Playstation 1. De game verscheen als een vrij doorsnee platformer en speelde slim in op het succes van destijds populaire titels als Super Mario 64 en Crash Bandicoot. Ruim 20 jaar later wordt de game opnieuw uitgebracht. Hoe pakt deze vernieuwde versie uit? Wij hebben de game uitgebreid voor je kunnen testen.

Waar is dat feestje?

Zoals de meeste platformspellen is er ook een verhaal aanwezig in Pac-Man World Re-Pac. Dit keer draait het om de verjaardag van Pac-Man, welke hij met de hele familie wil vieren. Nog voordat Pac-Man zelf arriveert komt hij erachter dat alle gasten zijn meegenomen, en wel door de uit de serie bekende spookjes. Het brein achter dit alles: de gigantische robot Toc-Man, die jou nu naar hem toelokt door iedereen te ontvoeren. Vanaf dat moment kun je je opmaken voor een spannend avontuur, waarbij je met Pac-Man door verschillende werelden allerlei levels voltooid en de nodige baasgevechten aangaat. Nee, het verhaal verdient geen originaliteitsprijs, maar doet zijn ding.

Een typische platformer

Pac-Man World Re-Pac is zoals je al kon lezen een 2D/3D platformer warin je allerlei levels moet zien uit te spelen. De game kent in totaal zes werelden en elke wereld bestaat uit vier levels. Gelukkig kennen de werelden genoeg variatie (ruimte, mazes, stranden) wat voor een fijne afwisseling zorgt. In de levels vind je allereerst de nodige puzzels en kom je met grote regelmaat de “vind de sleutel, open de deur”-gameplay terug om je doel te bereiken. Uiteraard kom je ook meer dan genoeg vijanden tegen om te verslaan en worden je platform-skills getest door van links naar rechts en van hoog naar laag te springen. Ook moet je knoppen vinden en erop springen om deuren te openen om vervolgens weer verder te komen. Heb je bepaalde levels uitgespeeld? Dan kun je naar de volgende levels en/of werelden. Klinkt dat allemaal wel erg bekend en standaard? Dan heb je dat goed begrepen, Pac-Man World Re-Pac is een doorsnee platformer die weinig écht nieuws doet.

Toch betekent dat absoluut niet dat Pac-Man World Re-Pac per se een slechte game is. Pac-Man World Re-Pac doet wat het doet namelijk nog best goed. Zo is de besturing weliswaar simpel, maar het werkt fijn en goed. Afgaan zal dan ook vooral écht door je eigen schuld komen. Daarnaast blijft het spel, eerlijk is eerlijk, gewoon leuk om te spelen. Dat komt mede door de verschillende gimmicks in de levels die Pac-Man World Re-Pac fris weten te houden. Denk aan het ontwijken van kanonvuur van piratenschepen, het veranderen in een metalen PAC-Man tot het rennen door een eng clown-funhouse. Daarnaast is er voldoende te verzamelen in de verschillende levels. Ook de baasgevechten zijn veelal leuk om te spelen. Zo moet je bij de eerste eindbaas kanonkogels terugschieten om schade aan te brengen. De zes werelden speel je redelijk snel uit (binnen zes tot acht uur), maar er is gelukkig wel het nodige te verzamelen. Latere levels kunnen nog best pittig worden, maar een speciale easy mode houdt de game ook dan voor iedereen speelbaar.

De tand des tijds

Pac-Man World Re-Pac is een game van 22 jaar oud en dan is het natuurlijk maar de vraag hoe een remake uitpakt. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Pac-Man World Re-Pac is niet de mooiste game die je hebt gezien. Toch hebben de ontwikkelaars een flinke stap weten te maken ten opzichte van Pac-Man World. Alles oogt kleurrijk en vrolijk en levels zijn nog aardig gedetailleerd. Wel is het jammer dat de framerate niet altijd consistent is, hopelijk kan een update dit nog verbeteren. Het geluid is verder vrolijk en soms zelfs verdacht aanstekelijk, weinig op aan te merken dus!

Conclusie

Pac-Man World Re-PAC is wellicht een relatief korte game met zo’n 6-8 uur speelduur, de game weet de klassieke platformers wel op een goede manier terug te brengen. Hoewel de eenvoudige gameplay en je misschien kan afschrikken, is Pac-Man World Re-Pac nog altijd een fijne platformer die, ondanks dat allemaal vrij doorsnee is, zich nog best goed staande weet te houden na al die jaren. Met een gemiddelde prijs van rond de 40 euro haal je een best aardige en vooral erg vriendelijk geprijsde platformer in huis.

+ Leuke en vooral toegankelijke gameplay

+ Oogt erg schattig

+ Voldoende variatie in de parcours

– Niet heel erg origineel

– Erg simpel van opzet, maar daar is de prijs ook weer naar

DN-Score: 7.0