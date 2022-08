Nieuwe trailer voor The Jackbox Party Pack 9

Vanaf komende herfst kun je aan de slag met deze partygame!

Jackbox Games heeft een trailer voor hun nieuwste game in de Jackbox-series vrijgegeven. Dit wordt het negende deel alweer in deze serie met party games collecties waarin je smartphone je controller is.

In deze nieuwe trailer die ons voorbereid op de lancering van het spel komende herfst, bespreken ze een paar games die je kunt spelen met dit pakket. Zie hieronder voor een opsomming van de spellen en wat ze inhouden. Benieuwd hoe dit spel werkt? Klik hier voor hun eigen uitlegfilmpje.

Fibbage 4

Dit is de nieuwste toevoeging aan de series die tot nu toe bekend is. Er komt een feitje te staan met één belangrijk woord weggestreept; waarbij de spelers zelf bedachte woorden daarvoor in de plaats moeten zetten om de andere spelers te foppen. Je krijgt extra punten als je het goede antwoord invult, en voor andere spelers overtuigen dat jou woord klopt.

Junktopia

Een ontspoorde tovenaar gebruikt zijn magie om een paar ongelukkige spelers in (hopelijk) kikkers te transformeren, in dit spel worden de spelers op hun reis gevolgd waarin ze doormiddel van oude objecten (die gevonden moeten worden) moeten proberen terug naar hun menselijke vorm te komen. Degene die eindigt met de meest waardevolle goederen krijgt het recht zichzelf terug te veranderen in een mens, én krijgt een goede naam bij de geschifte tovenaar. Junktopia promoot creativiteit en laat spelers werken aan hun storytelling vaardigheden, natuurlijk met wat hulp in de uitleg.

Nonsensory

Dit spel combineert schrijven, tekenen en een beetje gokken tot één maf spel gebaseerd op perceptie en intuïtie. Door de nonsensory-intuïtie die gaande is in het hoofd van je medespeler juist te raden, kun je punten scoren; big time!

Roomerang

Dit spel gaat om het beantwoorden van meldingen, rollenspel en wat voor soort competitie jijzelf naar je tegenspelers brengt natuurlijk. Het speelt zich af in een reallity-TV-show wereld waarbij antwoorden op meldingen als je ingame-persona de sleutel tot succes is, bouw de status van je persona op; en zorg kosten wat het kost dat je deelname niet als eliminatie eindigt!

Quixort

In dit spel, worden spelers uitgedaagd tot het sorteren van een serie aan objecten die volgens de melding vallen op blokken gestuurd door schattige kleine robots. In deze trivia-sorteer-fabriek kun jij samen met je groep overleggen (wat waarschijnlijk schreeuwen wordt) waar elk blok moet komen te staan. Er is ook een extra gamemode genaamd ”Quixort Forever” waarin je de opdracht krijgt net zo lang blokken te plaatsen tot er iets misgaat, een zo hoog mogelijk high-score opbouwen dus.

Zie de trailer van The Jackbox Party Game 9 hierbeneden:

Ben jij van plan deze digital-only trivia game te downloaden op je Nintendo Switch deze herfst?

Laat het ons weten in de reacties!