Het bijzondere van het WK Pokémon – iedereen is gewoon aan het genieten

Het Pokémon WK was een paar weken geleden in Londen. Wij waren er bij en nemen je mee met hoe zo'n evenement nu is.

Het is nu twee weken geleden dat voor het eerst in drie jaar er weer een Pokémon World Championship werd georganiseerd. Eindelijk kon het geplande WK in Londen dus doorgaan een toepasselijke locatie voor het laatste jaar met Sword & Shield in de hoofdrol.

Voor de glorie, maar ook flinke prijzen

Voor de niet gamers klinkt dit evenement misschien heel raar, en de douane onderweg naar Londen en op de terugweg waren hier het levende bewijs voor. Ze vroegen namelijk vol ongeloof wat het dan precies inhield en waarom iemand er aan mee zou doen.

Natuurlijk is het deels competitiedrang, want spelers spelen toch wel competitief online als dit niet had bestaan, maar The Pokémon Company beloond de finalisten ook flink in elke categorie. Niet alleen krijg je namelijk een glorie, en een uitnodiging voor het volgende jaar. Winnaars krijgen namelijk ook flinke geldbedragen en natuurlijk een trofee. Zo heeft de winnaar van de TCG zo’n $25.000 binnengesleept en krijgt iedereen in de top 16 een flink aantal (72) pakjes kaarten.

Het jaar voor verandering

Dit jaar was een extra uniek kampioenschap en dat lag aan verschillende dingen. Natuurlijk was er het feit dat het drie jaar geleden was sinds het vorige WK en het voor het eerst buiten de V.S. was, maar het ging dieper dat dat.

Zo was dit de eerste en enige keer met Sword & Shield in de hoofdrol terwijl die al drie jaar beschikbaar is. Daarnaast zag dit toernooi het einde van Pokkén Tournament DX als categorie en zijn Pokémon Unite en Pokémon Go nieuwe aanwinsten geworden. Je merkte hierdoor ook dat hoewel Unite al een grote plek op het podium had gekregen, het gedeelte van Pokkén Tournament DX een beetje was weggemoffeld in een hoekje.

Het is een unieke sfeer door het diverse publiek

Als iemand die ondertussen al bijna tien jaar meeloopt met Daily Nintendo en al tig evenementen heeft bezocht is het iets wat ik zeker een vermelding waard vind. Dat is de sfeer die in het hele complex hing. Het was een drukte van jewelste, in de toernooizaal moesten mondkapjes op en voor verschillende extra evenementen stonden flinke rijen.

Daarnaast waren verschillende producten van het Pokémon Center gelimiteerd op voorraad. Toch zag je niet wat je normaal ziet met dit soort gebeurtenissen. Er was geen ergernis, iedereen was vrolijk, aan het genieten van de sfeer en hielpen elkaar om bepaalde dingen te vinden. Je merkte vanuit ieder oogpunt dat iedereen die er was, kwam voor een leuke tijd en om hun liefde voor Pokémon te vieren.

Genoeg te doen

Je kwam er namelijk ook allerlei soorten mensen tegen. Van alle leeftijden zag je ze voorbij komen, hele gezinnen die samen waren en samen speelden. Zo zag je regelmatig een vader met kind les krijgen in het Pokémon-kaartspel in de speciale PLAY Lab activiteiten. Je kon eigenlijk niet anders dan met een constante lach op je gezicht rondlopen.

De PLAY Lab is één van de grote voorbeelden van activiteiten die door The Pokémon Company werd gebruikt om bezoekers wat leuks te geven om te doen, zelfs al deden ze niet mee in het toernooi. Zo kon je de speciale Raid Battles proberen waarmee je met vier spelers één overpowered VMAX-Pokémon moest verslaan. Of kon je meedoen aan een Pokémon Go Scavenger Hunt voor een kleine bijdrage. Ieder evenement gaf je weer extra goodies of kaarten die uniek waren voor dit evenement.

Het PLAY Lab tijdens het WK

Natuurlijk was er ook het Pokémon Center, welke hierboven ook al kort genoemd werd, maar hier zal ik in een ander artikel wat dieper op in gaan inclusief een blik op wat ze allemaal verkochten.

Het begin van iets nieuws

Het Pokémon WK in Londen lijkt het begin te zijn van een nieuwe richting voor het toernooi. Tot nu waren de overige toernooien alleen maar in Amerika georganiseerd. Voor een internationaal toernooi als dit was dat toch wel opvallend dat het 17 edities heeft moeten duren voor een evenement buiten de V.S., maar gelukkig lijkt het verder te gaan op deze voet. Het eerste toernooi met Scarlet & Violet zal namelijk in Yokohama in Japan plaatsvinden.