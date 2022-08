Wii U en 3DS krijgen firmware-update

De Wii U zit nu op versie 5.5.6 en de 3DS op 11.16.0-48

Nintendo heeft gisteren een firmware-update uitgegeven voor de Wii U, welke nu naar versie 5.5.6 gaat. Tegelijkertijd bracht Nintendo ook een update naar de 3DS, welke nu draait op versie 11.16.0-48.

Volgens Nintendo brengt de Wii U firmware-update het volgende met zich mee:

Verbeteringen gemaakt aan de algemene stabiliteit van het systeem

Kleine aanpassingen ter verbetering van de gebruikerservaring

Er kan geen tegoed meer toegevoegd worden aan je Wii-U eShop-portemonnee

Haast exact dezelfde patch notes staan beschreven bij de 3DS-update.

Om beide updates te kunnen downloaden kun je naar ”systeem instellingen” gaan, en vervolgens het icoontje met ”systeem update” opzoeken. Volg daarna simpelweg de instructies die de console je opdraagt.

Er gaan geruchten dat deze updates als voorbereiding van de sluiting van de eShop(s) van de Wii U en 3DS dienen. Mocht je dit niet hebben meegekregen, je kunt je eShop-tegoed nog uitgeven tot de maand maart van het jaar 2023; daarna is dit niet meer mogelijk en kun je alleen nog games opnieuw downloaden die je al hebt aangeschaft. Een datum waarbij dat ook niet meer zal kunnen is nog niet gegeven. Zoals eerder vermeld is het dus niet meer mogelijk om tegoed toe te voegen aan je eShop-account, er is wel een soort omweg om dit toch wel te kunnen. Als je je Nintendo Network ID aan je Nintendo-account hebt gekoppeld (het systeem dat de Nintendo Switch gebruikt), kun je de digitale portemonnee van je Nintendo Switch op je Wii U of 3DS gebruiken tot maart 2023.

