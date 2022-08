Eén van de laatste uitbreidingen van Sword & Shield brengt een oude en gevreesde mechanic terug. Benieuwd naar alles over de Lost Zone?

Over iets meer dan een week verschijnt de uitbreiding Lost Origin voor het Pokémon Trading Card Game. Met deze uitbreiding komen er genoeg nieuwe Pokémon-kaarten naar het spel. Naast nieuwe VSTAR-kaarten als Giratina en nieuwe Radiant Pokémon, komt ook de mechanic Lost Zone voor het eerst in jaren terug naar het spel. In essentie komt dit een beetje overeen met de banished kaarten in Yu-Gi-Oh! of exiled in Magic: The Gathering, maar in dit artikel kijken we wat dieper naar de mechanic en hoe kaarten ermee samenwerken. Speel je graag het T.C.G.? Dan kan dit de perfecte manier zijn om je alvast voor te bereiden. Het is in elk geval niet iets voor iedereen om met deze kaarttypes in de weer te gaan.

Wat is de Lost Zone en wat moet je met kaarten die er in zitten?

The Lost Zone is feitelijk waar de naam voor staat. Kaarten die in de hier terecht komen zijn namelijk echt verloren voor dat potje. Er is geen manier om ze terug te krijgen zoals de kaarten in de standaard discard pile. Je kunt ze dus niet spelen en geen gebruik maken van de effecten voor de rest van het potje. Toch kan het erg lonend zijn om wat van je kaarten naar de Lost Zone te sturen.

Hoe herken je kaarten met Lost Zone effecten?

Net als V, VSTAR, Radiant en alle andere kaarttypes hebben kaarten die met de Lost Zone te maken hebben een duidelijke indicatie hiervoor. Wanneer ze een vaardigheid of aanval hebben die kaarten naar de Lost Zone stuurt, zie je dit aan de blauw/paars/roze rook die op de kaart getekend is. Dit is ook wel toepasselijk, want het paradepaardje voor deze mechanic is Giratina. Door de Distortion World waar die vandaan komt, is het gebruik van het rook geen hele gekke toevoeging.

Wat bovendien opvalt, is dat de effecten die kaarten naar de Lost Zone sturen niet beperkt zijn tot Pokémon. Ook Supporters, Tools en Stadium-kaarten kunnen effecten hebben die betrekking hebben op deze bijzondere stapel. Deze effecten kunnen variëren van kaarten naar de Lost Zone sturen, tot effecten die juist alleen geactiveerd kunnen worden nadat er genoeg kaarten op deze stapel liggen.

Waarom zou ik het gebruiken?

Deze game mechanic klinkt erg gevaarlijk. Doordat je kaarten kwijtraakt die je op geen enkele manier kan terugkrijgen (iets wat met de discard pile wel nog kan in sommige gevallen), is het een gevaarlijke speelmanier. Als je niet oplet, heb je geen energy kaarten meer op je Pokémon of ben je door je trekstapel heen omdat je te veel kaarten weg hebt gegooid. Waarom zou je het dan toch gebruiken?

Om de simpele reden dat veel van de effecten die dit gebruiken enorm sterk zijn. Door het slim te gebruiken van deze effecten kun je een enorm voordeel bereiken. Het gebruik van een Lost World-deck is dus high risk, high reward.

Neem bijvoorbeeld Giratina VSTAR als voorbeeld; niet alleen heeft deze een flink hoog HP, maar ook een enorm krachtige aanval die bijna alle Pokémon wel in één keer wegvaagt. Hiervoor moet je echter wel twee energies naar de Lost Zone sturen als je hem gebruikt. Echter wanneer je tien kaarten in de Lost Zone hebt, kun je de speciale vaardigheid gebruiken die elke active Pokémon in één keer kan uitschakelen. Zelfs als die dus 300HP heeft.

Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld weer een supporter zoals Fantina die met tien kaarten in de Lost Zone schade kan beperken die een tegenstander zou aanbrengen. Of een stadium die alle K.O. Pokémon naar de Lost Zone verplaatst. Zelfs die van de tegenstander die mogelijk helemaal geen Lost Zone deck speelt. Hiermee kun je voorkomen dat kaarten uit de discard pile weer terug het spel in komen.

