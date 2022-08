[Hands-on] Disney Dreamlight Valley

Alle Disney figuren verzamelen!

Ben jij helemaal Disney-fan? Droomde jij er altijd al van om tussen je favoriete personages te wonen? Om een wereld te creëren waar personages uit alle franchises samen wonen en aan nieuwe verhalen bouwen? Dan heb ik goed nieuws voor je, want afgelopen april is Disney Dreamlight Valley aangekondigd. In deze Animal Crossing-achtige Sim is het aan jou om de Dreamlight Vallei weer in zijn oude glorie te herstellen. Dit is een plek waar alle Disney-figuren in vrede leefden tot “The Forgetting” ervoor zorgde dat iedereen alles vergat. Aan jou om het mysterie achter dit vreemde voorval op te lossen en daarnaast je beste leven te leiden. De game was afgelopen week te spelen op Gamescom, en wij konden die kans natuurlijk niet laten liggen!

En om eerlijk te zeggen, de demo was nogal verwarrend. Het was namelijk helemaal geen demo. Het was gewoon de game met een account dat blijkbaar ook al even bezig was. Zo begon je in een prachtig versierde kamer en had je avatar een paar grappige maar vreemde kledingstukken aan. Omdat er geen tutorial was, besloot ik het menu te openen, wat wellicht niet het beste idee was. Ik werd overdonderd met honderden voorwerpen, van kledingstukken en meubels tot eten en drinken en elk ander voorwerp dat er maar te verzamelen was. Het leek wel alsof ik alles kan aanpassen!

Sim met verzamelwoede

En na even gespeeld te hebben lijkt ook de insteek te zijn. Jij speelt een zelfgemaakte avatar die rondrent in de wereld van Disney. Je komt verschillende personages tegen, waarvan de meeste een quest voor je hebben. Doe dit en je komt verder in hun verhaal, plus dat je altijd een beloning krijgt. Je kunt namelijk een vriendschap opbouwen met deze personages, door ze bijvoorbeeld cadeautjes te geven of hun quests te doen. Deze beloningen bestaan vrijwel altijd uit nieuwe kledingstukken of nieuwe dingen om je huis mee te versieren. Voor het uitvoeren van algemene taken (een beetje daily quests) krijg je vervolgens Dreamshards. Dit is de game’s currency, en dit heb je nodig om spullen te kopen of nieuwe gebieden te openen. Nou leek het er gelukkig op dat je deze te pas en te onpas kreeg (zo kreeg ik ze voor het verzamelen van rozen en het praten met personages) maar het zou dus best kunnen dat je hier later voor kunt/moet betalen.

De quests kun je verder doen op de manier die jij wilt. De game forceert je niets, je mag zelf bepalen wie je helpt of wat je gaat doen. Het is in dat opzicht erg laagdrempelig, en dat blijkt ook wel aan de rest van de game. Zo hoef je geen moeite te doen wanneer je je avatar wilt veranderen, je opent gewoon je menu en je kunt ter plekken je haar, kleding en andere dingen aanpassen. Maar ook het city building-aspect is erg laagdrempelig. Op een gegeven moment komen Disney-figuren weer in de vallei wonen, waarbij je de gebouwen kunt plaatsen. Wil je later een andere indeling? Geen probleem, je kunt het zo vaak aanpassen als je wilt.

Vissen, boederij bijhouden, eten koken, alles zit erin!

En ook daarnaast is genoeg te doen. Zo had mijn avatar al toegang tot een vishengel, een gieter, een schep en een pikhouweel. Ook deze werken op ongeveer dezelfde manier als je van andere sims gewend bent: je equipt ze om ze vervolgens op een specifieke plek te gebruiken. Zo kon er gevist worden bij een kleine vijver waar allemaal bellen uit omhoog kwamen, wat je natuurlijk deed aan de hand van een simpele mini-game. Daarnaast zit er ook nog wat light survival in, want je avatar krijgt op een gegeven moment honger. Om dit tegen te gaan moet je eten, waarvoor je groeten, fruit, kruiden en andere lekkernijen nodig hebt. Veel hiervan kun je vinden in de wereld, maar sommige zul je zelf moeten verbouwen op de typische boederij-bijhou manier. Vervolgens ga je naar Remy om te leren koken en zal je nieuwe gerechten in de wereld kunnen vinden.

De game ziet er verder prachtig uit. Het heeft de 3D-stijl die ook in veel van Disney’s animaties gebruikt worden, waardoor de personages uit verschillende universums zo bij elkaar passen. De animaties zelf zijn vloeiend en laten goed de persoonlijkheid van de personages zien. De enige uitzondering hierop zijn de wat oudere personages zoals Donald Duck en Goofy. Die krijgen in het 3D altijd een wat gladde uitstraling die ik niet bij de stijl vind passen. Daarnaast was het duidelijk dat deze game nog niet helemaal af was. Zo kwam ik verschillende bugs tegen, zoals een Minnie die plots verdween maar waar ik nog wel mee kon praten en een Goofy die door mijn scherm heen glitchte. Maar goed, de game is dan ook nog niet uit. Genoeg tijd om dat op te lossen. Hoop ik.

Veel potentie voor een Free-to-play.

Uiteindelijk heeft Dreamlight Valley behoorlijk wat potentie. Het deed me nog het meest denken aan vriendelijke sims zoals Animal Crossing en Stardew Valley, maar dan met een flinke dosis verzamelwoede. Alles is te verzamelen en aan te passen, en alhoewel dat op het eerste gezicht leuk lijkt vraag ik me wel af hoelang dit goed gaat voordat er echt geld aan te pas moet komen. Disney Dreamlight Valley wordt namelijk Free-to-Play. En als je misschien nu denkt “Oh, tof, want de game komt volgende week al!” dan moet ik je wel enigszins teleurstellen. Volgende week gaat Disney Dreamlight Valley namelijk in Early Acess. De game zelf staat pas gepland voor volgend jaar. Je mag hem “eerder” spelen door middel van die Early Acess, maar daar moet je dan wel minimaal €30,- voor neerleggen. Je krijgt er wel iets voor terug (een aantal exclusieve kledingstukken, meubelstukken en dreamshards) maar het is nog maar de vraag of dat het waard is.