[Hands-on] Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia

Bij Microids het begin van deze beat-'em-up proberen!

Bij Gamescom was het een drukte van jewelste met daarbij ook genoeg games om te mogen proberen. Als eerste op mijn lijst was bij Microids met een bekende serie. Asterix en Obelix keren terug in een nieuw top-down avontuur! Dit keer gaat het over Ierland en hoe een machtige stam daar nog strijdt tegen de Romeinen. Echter, nu is de leider kwijt wat hem zijn passie en kracht gaf en is het aan onze bekende helden om te helpen.

Bij de hands-on was er de introductie met een leuke voice-over en visuals. De stijl van de comics is typerend en na al die jaren nog steeds leuk. Na een introductie begin je in het eerste level, gewoon leuk wat Romeinen uitschakelen. In een top-down perspectief loop je door het level heen en sla je vijanden de lucht in, waarna ze verslagen zijn doordat ze met de benen omhoog in de grond terecht komen. Typische Asterix en Obelix vibe.

Het speelt vrij rechttoe rechtaan en daarbij zul je ook wel het grootste minpunt tegenkomen: het is een vrij standaard spel. Puzzels zijn oké en worden hopelijk moeilijker naargelang het spel vordert. Wat hoogstwaarschijnlijk het leukste zal zijn is de multiplayer toevoeging waardoor je met 1, 2 of vier spelers de levels kan doorspelen. Daarnaast het feit dat het een origineel Asterix en Obelix avontuur is zal fans goed bevallen.

Deze beat-‘em-up zal voor fans dus een aanrader zijn, maar misschien dat voor mensen die een diepgaande ervaring zoeken het beter is om eerst een review of meer gameplay af te wachten. In ieder geval komt er wel mooi ook een limited edition van het spel aan en kun je het spel spelen vanaf 13 oktober! De Limited Edition bevat naast de game twee stickervellen en 3 litho’s. De Collector’s Edition daarentegen bevat dezelfde dingen als de Limited Edition met daarnaast nog een 18cm hoog beeldje van Obelix en een prachtige collector’s box.