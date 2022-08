[Gerucht] Komt er volgende maand dan eindelijk een nieuwe Nintendo Direct?

Krijgen we volgende maand een nieuwe Direct te zien?

Het is inmiddels al best wel weer een lange tijd geleden dat we een echte Nintendo Direct hebben gehad. Uiteraard konden we eind juni van een Nintendo Direct Mini: Partner Showcase genieten, maar de laatste Nintendo Direct vond begin dit jaar in februari plaats. Echter hoeven fans misschien niet heel lang meer te wachten op nieuwe aankondigingen van Nintendo. Er gaat namelijk een gerucht rond dat we volgende maand een Nintendo Direct zullen krijgen. Het blijft natuurlijk een gerucht, maar wie weet komt deze ook daadwerkelijk uit.

Stel we krijgen volgende maand na ruim een half jaar gewacht te moeten hebben een nieuwe Nintendo Direct, wat kunnen we dan verwachten? Krijgen we misschien een releasedatum voor het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild, of maken we wellicht kennis met het allernieuwste Mario-spel? Op die antwoorden zullen we helaas nog even moeten wachten, maar als het gerucht uitkomt hebben we daar volgende maand antwoord op.

Kijk jij uit naar een nieuwe Nintendo Direct, ongeacht wanneer deze komt? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd. Oh, en laat dan ook meteen even weten welke spellen jij graag zou willen zien.