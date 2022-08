Vier games uit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection krijgen online multiplayer

Lees in dit artikel welke spellen uit de collectie dat zijn en hoe die keuze bepaald werd!

Wij hebben op Daily Nintendo eerder al uitgebreide informatie gepubliceerd over Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Vervolgens hebben wij de eerste gameplaybeelden en de releasedatum onder de aandacht gebracht. Morgen, 30 augustus 2022, verschijnt dan eindelijk de langverwachte Cowabunga Collection met maar liefst 13 klassieke Turtles-games. Wat nog niet groots bekend was gemaakt, is het feit dat vier van die spellen in de collectie online multiplayer krijgt.

De vier spellen met online multiplayer zijn de twee originele arcadespellen, een game voor de SNES en een game voor de Sega Genesis:

Teenage Mutant Ninja Turtles (arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Geen enkel spel uit The Cowabunga Collection bevatte online multiplayer en daarom is het best bijzonder dat er bij de release gelijk vier spellen online samen te spelen zijn. Charles Murakami van Konami legt uit hoe deze keuze tot stand is gekomen:

Aangezien niet een van de spellen online functionaliteit had, wisten we dat het toevoegen ervan een enorme uitdaging zou worden. De twee arcadespellen waren onze eerste keus, omdat je online makkelijker met drie vrienden samen kunt spelen. De SNES-versie van Tournament Fighters werd gekozen vanwege de meeste competitieve mogelijkheden. Voor het vierde spel hebben we TMNT Hyperstone Heist gekozen voor zowel de variatie, als de liefde voor de Genesis-fans. Charles Murakami van Konami

Charles Murakami kon niet zeggen of er bij latere updates ook andere spellen uit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection online multiplayer zouden krijgen. Ook ontbreekt de informatie of er ook online multiplayer crossplay met andere gameplatforms mogelijk is.

In de eShop is vanaf morgen Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection te koop voor €39,99. Ga jij dan met een stuk pizza bij de hand een van de Turtles-games online spelen? Laat het ons hieronder weten