Japanse trailer van 7 minuten voor Splatoon 3 online gezet en ontvang extra gouden punten in de eShop

Maak in het Japans uitgebreid kennis met Splatoon 3 en ontvang extra gouden punten bij aankoop in de eShop!

Heb jij afgelopen zaterdag jouw Switch met inkt ondergespoten tijdens het Splatfest? Of kan je maar geen genoeg krijgen van nieuws over Splatoon 3, zoals de uitslag van het Splatfest of dit gerucht? Of had je juist zaterdag geen tijd voor het Splatfest en denk je nu alles gemist te hebben? Bekijk dan hieronder de trailer van Splatoon 3. In deze uitgebreide gametrailer van maar liefst 7 minuten, zie je alles wat het nieuwe inktschietspel voor de Nintendo Switch te bieden heeft. Weliswaar is de trailer in het Japans, maar je hebt niet heel veel Japanse taalkennis nodig om te begrijpen wat er in beeld gebeurt. Je maakt kennis met nieuwe wapens, stages en spelmodi in Splatoon 3.

Splatoon 3 is vanaf 9 september 2022 op je hybride console te spelen. In de eShop kost het spel €59,99. Tot en met 30 september 2022 krijg je bovendien bij een digitale aankoop als bonus maximaal 10% in gouden punten.

Heb jij na het zien van deze trailer en het laatste Splatfest de smaak helemaal te pakken? Ga jij gebruik maken van die bonus voor extra gouden punten? Laat het dan hieronder weten!