[Hands-on] Smurfs Kart

Tijdens Gamescom konden wij Smurfs Kart alvast uitproberen!

Kartgames zijn nog altijd behoorlijk populair, dat laat onder andere Mario Kart maar weer eens zien. En tsja, als je dan een licentie van de Smurfen hebt dan is een plus een al snel twee. Later dit jaar krijgen de bekende blauwen wezentjes dan ook een eigen kartspel genaamd Smurfs Kart. Tijdens Gamescom 2022 konden wij alvast met de game aan de slag en onze eerste bevindingen lees je hier.

Smurfs Kart wordt ontwikkeld door Eden Games, de studio die we onder andere kennen van de eerder verschenen Gear.Club-titels. Microïds zal de game uitgeven en nodigde ons uit het spel op Gamescom vast te proberen. De basis van de game is relatief simpel. Begrijpelijk, de titel richt zich immers op de jongere spelers. In de game zal iedere Smurf zijn/haar eigen kart met unieke vaardigheid hebben. Wanneer je een van de persnonages kiest, neem je het vervolgens op tegen andere spelers in de strijd om de eerste plek over de finish. Onderweg kun je items oppakken om het je vijanden lastiger te maken. Denk aan boosters en raketten. Klinkt dat erg bekend? Dat kan kloppen, de game is vrij hevig gebaseerd op Mario Kart. Iets wat overigens totaal niet erg hoeft te zijn wanneer dit goed wordt uitgevoerd.

Tijdens het spelen van de game op Gamescom konden we zowel in singleplayer als multiplayer spelen. Speel je alleen? Dan lijkt Smurfs Kart in de basis een prima racespel voor jongere spelers. Niets adembenemends, maar solide gameplay met voor jonger publiek prima graphics. Opvallend is echter wel het relatief beperkt aantal banen (slechts 12) in combinatie met de prijs van bijna 50 euro. Die verhouding voelt niet helemaal goed aan, ook al is de game vooral ontwikkeld voor jongere gamers.

Wel zijn er wel weer stickers te verzamelen, wat voor jongere spelers leuk kan ziijn. Daarnaast zijn de banen vrij interactief, wat het spelen iets eenvoudiger maakt. Val je ergens vanaf? Dan kom je vaak op de baan eronder terecht en kun je gewoon verder racen. Dit maakt de game duidelijk toegankelijker. De besturing werkt daarnaast vrij eenvoudig en de verschillende items zijn leuk bedacht en passend bij de Smurfen. In lokale multiplayer-races leek de game echter met name grafisch een stuk minder te worden. Er verschijnen dan met regelmaat pop-up problemen en ook de textures lijken een klap te krijgen. Jammer, want deze manier van spelen zal voor deze game en het publiek zeer waarschijnlijk de belangrijkste zijn. Het is dan ook te hopen dat hier nog wat aan zal worden gesleuteld.

Tot nu toe lijkt vooral de wat beperkte content en grafische achteruitgang bij lokale co-op het grootste probleem te zijn. De content dan met name, gezien de prijs van bijna 50 euro. Wanneer er na de release nog gratis DLC komt, dan kan dit al wat verbeteren. Hierover is echter nog geen duidelijkheid. Hopelijk weet de ontwikkelaar de game technisch ook nog wat te optimaiseren tijdens multiplayer-races. Smurfs Kart zal ongetwijfeld vermakelijk worden voor jongere spelers, maar de prijs die daarvoor betaald moet worden lijkt tot nu toe wel erg ambitieus.