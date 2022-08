Steven Universe: Unleash the Light gaat naar versie 4.0, lees hier de patch notes

Bevrijdt het licht nu samen met Greg in Rose's kamer, en meer!

Grumpyface studio’s bracht de mobiele game ”Steven Universe: Unleash the Light” (gebaseerd op de TV Cartoon ”Steven Universe”) een tijd geleden uit voor allerlei platformen, inclusief de Nintendo Switch. Dit is de 3e game in de serie, waaraan de videogames ”Steven Universe: Attack the Light” en ”Steven Universe: Save the Light” voorafgingen. In deze game(s) selecteer je je favoriete karakter(s) uit de serie van Cartoon Network, en ga je op avontuur door deze Role Playing Game! (RPG)

Alle spellen zijn volledig geschreven door de schrijfster van de originele serie, Rebecca Sugar; en de stemmen zijn ook ingesproken door de stemacteurs van de show. Het nieuwste spel in de serie heeft laatst een grote verandering ondergaan.

De grote 4.0 update voor de game ”Steven Universe: Unleash the Light” is nu ook naar de Nintendo Switch gekomen, zie hieronder de lijst met patch notes:

Greg is toegevoegd aan het avontuur.

Rose’s Room is toegevoegd, samen met een nieuwe gamemode.

6 nieuwe achievements, 3 nieuwe badges en meer dan een dozijn aan nieuwe charm types!

Save slots zijn nu toegevoegd, je eerdere save data staat nu op slot 1.

Meerdere balance problemen zijn opgelost, kleine verbeteringen en bug fixes door het hele spel.

Een speciale verassing voor UTL fans is nu vrij te spelen…

Ga jij gebruik maken van deze update nu hij voor alle systemen uit is?

