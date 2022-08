[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 35

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

Ooblets

Verschijnt op: 1 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Op zoek naar nieuwe metgezellen? Dan ben je bij Ooblets aan het juiste adres. Je hoeft hier namelijk geen moeite te doen om ze te vinden, hier kun je ze zelf groeien! Jij speelt namelijk iemand die een boerderij renoveert terwijl het deze grappige wezentjes groeit en opvoed. Vervolgens kun je hiermee meedoen aan te gekke danswedstrijden, ze je laten helpen je huis helemaal aan te kleden of de burgemeester helpen de stad te redden. De ontwikkelaar heeft daarnaast aangegeven nog niet met de game klaar te zijn: Na 1 september zullen er meer gebieden en nieuwe quests toegevoegd worden.

Here Comes Niko!

Verschijnt op: 1 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €20,99

Here Comes Niko is een vriendelijk en rustgevend platform avontuur waarin jij speelt als Niko. Je bent net begonnen bij Tadpole Inc. waar je bent ingehuurd als professionele vriend. En je zult meteen flink aan de slag moeten! Met zes verschillende eilanden om te ontdekken en talloze wezens die wel een vriend kunnen gebruiken is Niko haar baan voor haar wegelegd. Reis tussen de eilanden om hulp te bieden, waarbij je soms wel, soms niet betaald wordt. Maak nieuwe vrienden, los puzzels op, vang vissen en vang beestjes in dit gezellige platformer spelletje.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Verschijnt op: 2 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is een fighting game die oorspronkelijk alweer uit 2014 komt. Hoewel het dezelfde basis heeft is het een volledig vernieuwde versie, waarbij alle artwork, animaties, audio en het complete vechtsysteem flink onder handen zijn genomen om aan de verwachtingen van huidige fans te voldoen. Er zitten meer dan 50 verschillende personages uit verschillende Arc’s in, waarmee je bekende stukken uit de serie kunt herbeleven. Of helemaal nieuw maken. Er zitten namelijk unieke stukken dialoog in, de meeste personages hebben elkaar namelijk nog nooit ontmoet!

Wat verder verschijnt in de week van 29 augustus tot en met 4 september:

30 augustus 2022: Tinykin – €24,99

30 augustus 2022: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – €39,99

30 augustus 2022: Dusk Diver 2 – €49,99

30 augustus 2022: Robby’s Adventure – €1,99

30 augustus 2022: Under Assault: Normandy ’44 – €9,99

augustus 2022: Void’s Ballad – ??

1 september 2022: ANNO: Mutationem – €21,99

1 september 2022: Restless Soul – €14,75

1 september 2022: Project Snaqe– €4,00

1 september 2022: Fairy Elements – €14,99

1 september 2022: Golazo! 2 – €14,99

1 september 2022: Gerda: A Flame in Winter – €19,99

1 september 2022: Murder on the Marine Express – € 4,99

1 september 2022: Chenso Club – €14,99

1 september 2022: Chess Brain: Dark Troops – €3,99

1 september 2022: Fashion Princess – €9,99

1 september 2022: City Wars: Tokyo Reign – €11,00

1 september 2022: Onsen Master – €12,49

1 september 2022: Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – €59,99

1 september 2022: LEGO Brawls – €39,99

2 september 2022: Super Sunny Island – €4,99

2 september 2022: Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure – €39,99

2 september 2022: Space Tanks – €3,99

3 september 2022: Please, Touch the Artwork – €7,99

3 september 2022: Troupe – €9,99

