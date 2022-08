Ontmoet onze community ook op Discord!

Ben jij al lid van onze DIscord-server?

Afgelopen jaar hebben we onze eigen Discord-server gelanceerd waarmee jij gezellig kunt chatten met andere DN-leden. Wat vond jij bijvoorbeeld van het eerste Splatoon 3 Splatfest? En kijk jij ook zo uit naar Bayonetta 3 of juist niet? Over alles wat met Nintendo te maken heeft, maar ook over van alles wat er helemaal niets mee te maken heeft ben je op onze Discord aan het juiste adres! Bovendien organseren we ook regelmatig leuke online toernooien en praten we met regelmaat gezellig in de voice chat met elkaar, zoals bijvoorbeeld tijdens het afgelopen Splatfest.

Joinen is bovendien enorm simpel en uiteraard gratis. Klik op onderstaande afbeelding en join onze Discord zodat we er een nog gezelligere boel van kunnen maken. Ken je meer Nintendo-fans? Vertel het gerust aan ze door!