[Gerucht] Splatoon 3 world-map gevonden in datamine?

Het spel is nog niet uit of er is al speculatie!

Lees alleen verder met de kennis dat alle informatie in dit artikel pure speculatie is en gebaseerd op een datamine. (Datamining is wanneer hackers in de bestanden van een spel kijken, op zoek naar nog niet bekend gemaakte nieuwtjes.) Als je dus ook geen risico wil lopen om spoilers te lezen, (voor het geval het waar blijkt te zijn.) Houdt het artikel hier voor je op, ben je wel in voor wat geruchten en speculatie? Lees dan vrolijk verder.

Het spel waar het om gaat is Splatoon 3, de game is nog geeneens uit of er zijn al geruchten. Er is een datamine gepleegd op de bestanden van de demo die Nintendo laatst uitgaf met het eerste Splatfest. Uit deze datamine zouden enkele textures, en de world-map van de game zijn gekomen. De world-map zou “De aarde, als hij overspoeld was” als thema hebben.

Zie hieronder de Twitter-post met de world-map:

Hebben jullie deelgenomen aan het afgelopen Splatfest? Wat vinden jullie van de informatie uit deze datamine?

Laat jullie mening horen in de reacties!