De uitslag van Splatoon 3’s Splatfest World Premiere is bekend!

Lees hier de resultaten van het afgelopen Splatfest.

Nintendo heeft de uitslag van de Splatoon 3: Splatfest World Premiere met ons gedeeld die afgelopen zaterdag plaatsvond.

Gedurende afgelopen weekend konden spelers alvast de nieuwe Switch-exclusive Splatoon 3 uitproberen met een Splatfest. In dit evenement konden spelers kiezen uit 3 teams: steen, papier of schaar. Het spel hiervoor, Splatoon 2, deed altijd maar 2 teams. Samen met de naam is dit nu dus veranderd naar het getal 3, ook zijn fans verrast met het debuut van de nieuwe Tricolor Turf War Battles.

Inmiddels is de uitslag van het Splatfest bekend. Zie de afbeelding hieronder voor de uitslag:

In populariteit heeft team steen gewonnen met een complete score van 45,44 procent, daarna volgde team schaar op de 2de plek met een score van 34,95 procent en tot slot stond team papier op de laatste plek met 19,59 procent.

In de categorie Open werd er als volgt gescoord: Team steen 37,71% – Team Papier 30,37% – Team schaar 31,90%

In de categorie Pro werd er als volgt gescoord: Team steen 33,01% – Team papier 33,51% – Team schaar 33,46%

Met de uiteindelijke score komen we tot de conclusie dat team steen heeft gewonnen met 25 punten, team papier op de 2de plek staat met 10 punten en team schaar op de laatste plek achterblijft zonder punten. Team steen haalde 10 punten op populariteit, en de overige 15 op de categorie Open. Team papier haalden zijn puntentotaal met de categorie Pro.

