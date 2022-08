[Gamescom] Sunsoft is terug en brengt onder andere hoogtepunten uit het NES-tijdperk terug

Op Gamescom kregen wij de kans om met Sunsoft´s General Manager, Yuichi Ochi, te spreken!

Oudere gamers kennen wellicht de naam Sunsoft nog wel. De studio was eind jaren tachtig verantwoordelijk voor verschillende populaire NES-titels. Zo ontwikkelde Sunsoft onder andere de NES-titels Blaster Master en Spy Hunter. Na een periode van stilte rondom Sunsoft in met name het Westen, is de studio terug van weggeweest. Op Gamescom kregen wij de kans om met Sunsoft´s General Manager, Yuichi Ochi, in gesprek te gaan over wat de studio allemaal voor ons in petto heeft. In zijn shirt met de tekst “Sunsoft: Happy to be Back” vertelde hij ons vol enthousiasme over het verleden én de toekomst.

De beste NES-game ooit die wij nooit konden spelen?

Sunsoft is zoals je kon lezen verantwoordelijk voor flink wat leuke en ook bekende NES-titels. De studio is echter ook verantwoordelijk voor een in het Westen minder bekende titel genaamd Gimmick, een platformer met een bijzonder verhaal. Dat we die hier niet kennen is niet zo vreemd, de game is hier immers nooit verschenen. Toch werd de game destijds enorm goed ontvangen en benoemde Kotaku de titel zelfs tot beste NES-game aller tijden. Het Nintendo Magazine System noemde de game destijds een van de beste NES-titels die ze in tijden hadden gespeeld. Gimmick verscheen rond de release van de SNES, waardoor de ontwikkelaars het maximale uit de NES hebben gehaald om de game zo goed mogelijk te laten ogen. Dat was echter niet alles. Zo vertelde Yuichi Ochi dat er zelfs een extra sound chip in de NES-cartridge is gestopt, om het spel ook beter geluid te geven. Het resultaat was een van de meest indrukwekkend ogende NES-titels met voor die tijd complexe animaties en muziek.

Bekijk vooral de video met gameplaybeelden hierboven eens. Eerlijk is eerlijk, voor een game op de NES oogt deze inderdaad erg indrukwekkend.

Klinkt dat als een game die elke retro-fan gespeeld moet hebben? Dan is er goed nieuws, Sunsoft gaat Gimmick namelijk opnieuw uitbrengen voor de Switch. Ja, ook in het Westen! De game heeft extra’s als de mogelijkheid om te saves en de gameplay terug te spoelen, alsmede een time attack-modus. Sunsoft wil hiermee iedereen de kans geven om deze NES-klassieker zelf te beleven. Helemaal gelokaliseerd naar het Engels hoeft de game daarbij niet te worden. Gimmick werd begin jaren ´90 namelijk wél op de Scandinavische markt uitgebracht. Een leuk weetje is dat deze versie géén aangepaste NES-cartridge had en dus ook geen extra sound chip. Wie uitkijkt naar de game kan het beste wachten op deze release. Wil je het origineel op een of andere manier in huis halen, dan wordt dat een duur grapje. De cartridges gaan voor grof geld (duizenden euro´s) weg op veilingsites. Er zijn zelfs plannen om de nieuwe versie van Gimmick ook fysiek uit te brengen, maar helemaal zeker is dit momenteel nog niet.

En verder?

Naast Gimmick heeft Sunsoft nog enkele klassiekers die opnieuw worden uitgebracht, waaronder Ikki Unite. Het is een nieuwe versie van de in 1985 uitgekomen NES- en arcadegame welke voor nu alleen op de planning staat om op Steam te verschijnen. Volgend jaar moet daarnaast Ufouria: The Saga ook opnieuw worden uitgrbacht. Maar los van het terugbrengen van oude bekende titels, wil Sunsoft ook compleet nieuwe games gaan maken. Ja, ook voor de Nintendo Switch. Yuichi Ochi liet weten verschillende nieuwe Switch-titels op de planning te hebben, maar kon nog niet aangeven om welke games dit gaat. Voor nu kijken wij echter al erg uit naar Gimmick. Een game met een bijzonder verleden én zo goed ontvangen dat het zonde zou zijn om deze titel niet te kunnen spelen!