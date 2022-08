Zaterdag Splatoon 3 Splatfest! Praat mee op onze Discord!

Beleef het eerste Splatfest met onze commuinty!

De release van Splatoon 3 komt steeds dichterbij en deze zaterdag kun je de game alvast gratis uitproberen door middel van de Splatfest World Premiere. De demo waarmee je deel kunt nemen aan dit eerste Splatfest is inmiddels al gratis te downloaden in de Nintendo eShop. Het splatfest begint al om 10:00 uur s’ochtends en loopt door tot 22:00 uur s’avonds. Afgelopen week konden we je al melden dat je meer dan 26 wapens kunt uitproberen, waaronder verschillende nieuwe wapens!

Beleef het Splatfest met onze community op Discord!

Het is natuurlijk extra leuk om dit allereerste Splatfest voor Splatoon 3 samen als community te gaan verkennen via onze Discord-server. Heb je eenmaal je keuze gemaakt voor één van de drie teams ( steen, papier of schaar) dan kun je lekker de VC joinen waar je vervolgens teams kunt maken met de mensen die voor hetzelfde object hebben gekozen als jij. Alhoewel het SplatFest zelf om 10:00 uur s’ochtends natuurlijk al begint, start onze officiële Splatoon-avond pas om 18:00 uur. Dan kun je de laatste uurtjes nog lekker met ons meemaken.

Mocht je daarvoor al de behoefte hebben om Splatoon te spelen met mensen binnen onze server? Dan kun je natuurlijk altijd in het online-afspreken kanaal vragen of mensen op dit moment (al) tijd en zin hebben. Wil je liever niet gehoord worden? Dan ben je ook hartstikke welkom om in het Nintendo Switch-kanaal over de game mee te praten!

Ben je nog geen lid van onze Discord-server? Sluit je dan vooral gezellig aan bij onze community. Elke dag kun je hier 24/7 over Nintendo en zoveel meer praten!