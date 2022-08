SD Gundam Battle Alliance krijgt launch-trailer en gameplaybeelden

Bekijk ze hier om de lancering van gisteren te vieren!

Sinds gisteren kunnen Switch-bezitters eindelijk aan de slag met SD Gundam Battle Alliance. In februari dit jaar werd het nieuwste spel in de franchise van Bandai Namco aangekondigd. Inmiddels is het spel sinds gisteren te spelen op Nintendo’s hybride console en zijn er ook al gameplaybeelden en een launch-trailer verschenen. Het YouTube-kanaal Handheld Players heeft namelijk meer dan 45 minuten aan beelden online gezet.

De normale versie van SD Gundam Battle Alliance gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, maar deze titel kent ook een Deluxe Edition. Deze bevat de Season Pass die meerdere scenariomissies en speelbare eenheden met zich meebrengt. SD Gundam Battle Alliance Deluxe Edition gaat over de toonbank voor een bedrag van €84,99. Om het spel te downloaden heb je misschien een extra geheugenkaartje nodig want je hebt maar liefst 13,8 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In SD Gundam Battle Alliance is de wereld van Gundam flink in beroering gebracht. Door toedoen van zogenoemde Breaks is de tijdlijn doorbroken en die moet jij zien te herstellen. Leid in die missie een team van drie Mobile Suits en ontdek de oorzaak van de Breaks. Onderweg kun je onderdelen verzamelen om je team van Gundam te upgraden. Ook kun je dit RPG-actiespel samen met vrienden spelen in de online-coöpstand.

Ben je benieuwd geworden naar SD Gundam Battle Alliance? Bekijk dan onderstaande launch-trailer of de gameplaybeelden.

Ben jij al aan de slag gegaan met deze titel? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!