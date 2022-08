Eerste verjaardag van Pokémon Unite gaat verder

Binnenkort verwelkomt Pokémon Unite drie nieuwe vechters!

In juli vierde Pokémon Unite zijn eerste verjaardag. Dat werd groots gevierd met verschillende evenementen en drie nieuwe vechters. Al werd er toen wel bij vermeld dat de tweede golf met festiviteiten zouden plaatsvinden in september. Nu is het eindelijk duidelijk wat deze festiviteiten zijn. Er komen drie nieuwe vechters, namelijk Mew, Dodrio en Scizor! Mew zal al op 2 september zijn opwachting maken. Tevens zal het voor alle spelers mogelijk zijn om zijn license gratis te verkrijgen. Hiervoor hoef je alleen Mew’s Mural Challenge te voltooien. Vervolgens zal Dodrio op 14 september volgen en Scizor op 28 september. Dat is nog niet alles, vanaf 2 september is er een nieuwe map, genaamd Theia Sky Ruins. Vele legendarische Pokémon zal je daar tegenkomen om tegen te vechten.

Van 9 september tot 6 oktober zal er een nieuw evenement zijn. In Legacy Trainer Showdown kunnen spelers het opnemen tegen bekende trainers uit verschillende generatie. Denk bijvoorbeeld aan Cynthia. Daarnaast zijn er nog twee kleine evenementen die draaien om het uitnodigen van vrienden en het spelen met teruggekeerde spelers.

