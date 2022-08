Brewmaster krijgt releasedatum én nieuwe trailer

Maak je eigen bier in deze aankomende game!

Brewmaster: Beer Brewing Simulator werd eerder al aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch, vandaag heeft de game ook een releasedatum gekregen. Tevens kun je hieronder een gloednieuwe trailer bekijken. Brewmaster: Beer Brewing Simulator komt over ongeveer een maand, op 29 september, naar Nintendo´s hybride console.

In Brewmaster: Beer Brewing Simulator kun je jouw eigen bier maken, zoals de titel al doet vermoeden. Hierbij kun je uit verschillende recepten kiezen. Het gaat hierbij overigens niet al te veel om het resultaat, maar om het proces in het spel. In het spel kun je jouw eigen brouwerij naar eigen wens samenstellen.

De nieuwe trailer van Brewmaster: Beer Brewing Simulator kun je hieronder bekijken. Op Gamescom konden wij de game alvast uitproberen en onze eerste indrukken lees je zeer binnenkort op onze website!