Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia verschijnt in oktober

Bij Toutatis!

Vorige maand kondigde Microids een nieuwe Asterix & Obelix-game aan voor deze herfst. Dit is dus vrij snel na de laatste Asterix-game die op de Nintendo Switch verscheen, dat was namelijk Asterix & Obelix: Slap Them All eind 2021. De nieuwe game heet Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia en is een nieuw deel in de “XXL”-serie. Eerder verschenen er op de Switch al de volgende games in deze serie: Asterix & Obelix XXL: Romastered, Asterix & Obelix XXL 2 en Asterix & Obelix XXL 3. Zojuist heeft Microids bekendgemaakt dat Asterix & Obelix XXXL op 13 oktober zal verschijnen. Een nieuwe trailer is nog niet gedeeld, hieronder kan je daarom de maand oude aankondigingstrailer bekijken.

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia krijgt tevens een fysieke release naast een digitale versie. Er zullen twee verschillende fysieke versies te koop zijn met de standaard game en extra’s. De Limited Edition bevat naast de game twee stickervellen en 3 litho’s. De Collector’s Edition daarentegen bevat dezelfde dingen als de Limited Edition met daarnaast nog een 18cm hoog beeldje van Obelix en een prachtige collector’s box.

Asterix & Obelix XXXL is een top-down avontuur dat zich afspeelt rond het jaar 50 v.Chr. in Hibernia, het huidige Ierland. Asterix en Obelix worden namelijk door Keratine geroepen om haar te helpen de Romeinen te verslaan in Hibernia. Daarbij heeft ze ook de hulp nodig om haar vaders gouden ram terug te halen. Verwacht een hoop actie door de vele Romeinen op knotsgekke manieren te verslaan, los puzzels op en vind tijdens het ontdekken verscheidene voorwerpen. Dit is de eerste Asterix-game die je solo of tot vier spelers in lokale co-op kan spelen en het bevat zes hoofdstukken.

