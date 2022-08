Pac-Man World: Re-Pac krijgt launch-trailer

We kunnen vanaf morgen (opnieuw) met dit spel aan de slag!

Twee maanden terug werd er tijdens een Nintendo Direct Mini: Partner Showcase in juni aangekondigd dat Pac-Man World: Re-Pac naar de Nintendo Switch gaat komen. De releasedatum werd op dat moment ook meteen bekendgemaakt. Hierdoor wisten we dat Switch-bezitters vanaf 26 augustus met deze heruitgave aan de slag kunnen gaan. We hoeven met z’n alle dus nog maar een dagje te wachten, maar ondanks dat is er al wel een launch-trailer verschenen. Om de game te downloaden heb je maar liefst 3,6 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Pac-Man World Re-Pac is een heruitgave van het origineel dat in 1999 verscheen voor de Playstation 1. Het is een 3D-platformspel waarin Pac-Man’s familie wordt ontvoerd op zijn verjaardag. Daarom gaat Pac-Man naar Ghost Island om ze te kunnen redden. Naast verbeterde graphics en gameplay zijn er ook een aantal speelmodussen toegevoegd.

Ben je benieuwd geworden naar de launch-trailer? Bekijk dan onderstaande video.

Ben jij van plan morgen de eShop in te duiken om deze titel te downloaden? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd.