Kijk je mee? Nintendo Treehouse: Live van Splatoon 3 en Harvestella

Kijk hier live mee naar de nieuwste Nintendo Treehouse!

Een paar dagen geleden maakte Nintendo bekend dat het weer tijd is voor een nieuwe Nintendo Treehouse: Live. Ditmaal staat de Treehouse in het teken van Splatoon 3 en Harvestella. We verwachten dus aardig wat gameplaybeelden te zien van deze twee spellen, die binnenkort zullen verschijnen. Bovendien hoeven we nog amper te wachten op de Nintendo Treehouse: Live zelf want over een paar minuten, om 18:30 uur, gaat het al beginnen!

Kijk jij gezellig mee via onderstaande video?

Jk