Moving Out 2 verschijnt volgend jaar op de Nintendo Switch

Zoek de verhuisdozen maar weer op, want we gaan volgend jaar verhuizen!

Het vervolg van Moving Out, wat verscheen in 2020, komt naar Nintendo’s hybride console. Dit werd gisteravond bekendgemaakt tijdens Gamescom Openings Night Live. Switch-bezitters kunnen ergens volgend jaar, in 2023, aan de slag met het verhuisspel van SMG Studio, Devm Games en Team 17. Ondanks dat we dus nog enige tijd moeten wachten, is er al wel een trailer verschenen. Mocht je deze graag willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel.

Moving Out 2 is net zoals haar voorganger een knotsgekke verhuissimulator die vol zit met humor. Uiteraard is het avontuur vernieuwd waardoor je aan de slag kunt gaan met nog meer gekke en leuke uitdagingen. Bovendien zijn er nieuwe personages aan dit vervolg toegevoegd en keert de Assist Mode weer terug. Gaat het jou opnieuw lukken om een meester te worden in het verplaatsen van meubels?