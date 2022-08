Volgend jaar is het tijd voor Crime O’Clock op de Nintendo Switch

Het is weer tijd om moorden en overvallen op te lossen!

Just For Games heeft bekendgemaakt dat hun nieuwe spel, Crime O’Clock, volgend jaar op Nintendo’s hybride console zal verschijnen. In de game zijn er misdrijven die jij gaat oplossen. Dat doe je op een bijzondere wijze: door terug te gaan in de tijd! Zorg er voor dat boosdoeners niet de tijd hebben om hun snode plannen uit te voeren. In dit point-and-click avontuur sta je er niet alleen voor; een AI genaamd EVE gaat je helpen om hints en bewijsstukken te vinden. Hieronder kun je de trailer bekijken van het spannende speurspel.

Crime O’Clock zal in 2023 verschijnen op de Nintendo Switch.