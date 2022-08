Totally Accurate Battle Simulator uitgesteld naar begin herfst

Nog wat langer wachten op wobble, wobble, wobble.

In mei 2022 werd Totally Accurate Battle Simulator aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze simulatiegame stond gepland voor deze zomer, maar dat gaat hij helaas niet halen. Ontwikkelaar Landfall heeft namelijk bekendgemaakt dat de populaire game nog wat extra tijd nodig heeft. Echter zal de game wel zeer binnenkort een releasedatum ontvangen. Voor nu is de verwachting dat deze releasedatum ergens begin herfst zal zijn. Tevens heeft Landfall een uitgebreid stuk op hun site gezet met alle aanpassingen voor de Switch-versie. Deze kan je hier vinden. Onder de aanpassingen vallen onder andere maximaal 20 units aan elke zijde en de Simulation en Legacy campaigns zijn niet beschikbaar.

Totally Accurate Battle Simulator (TABS) is een typische simulatiegame. In het spel kunnen spelers hilarische veldslagen aangaan. Als de leider van rode en blauwe wobblers kun je simulaties aangaan met wel heel speciale physics. Elke personage is namelijk erg wobbelig. In zowel online multiplayer als offline modi kun je vele personages het onderspit zien delven.

Wat vind jij van alle aanpassingen die gemaakt zijn aan de Switch-versie? Ga jij deze game alsnog halen wanneer hij uitkomt? Laat het ons weten in de reacties!