Nintendo Treehouse: Live aangekondigd voor 25 augustus

Kijk op 25 augustus om 18:30 naar Splatoon 3 en Harvestella!

Nintendo heeft voor aanstaande donderdag, 25 augustus, om 18:30 Nederlandse tijd een Nintendo Treehouse: Live presentatie gepland staan. Deze presentatie zal op YouTube gestreamd worden. Tijdens de stream kan je zowel beelden van Splatoon 3 als Harvestella verwachten. Van Splatoon 3 krijgen we een uitgebreide blik op de singleplayer en vervolgens op de stages en strategieën voor het komende Splatfest. Het Splatfest vindt op zaterdag 27 augustus plaats en je kan het spel al vanaf donderdag opstarten om een kant te kiezen. Wordt het steen, papier of schaar?

Na de uitgebreide kennismaking met Splatoon 3 krijgen we ook de eerste gameplaybeelden van Harvestella te zien. Harvestella is een game van Square Enix, die tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase van afgelopen juni werd aangekondigd. De game verschijnt over een aantal maanden op 4 november. Dus het is na de initiële trailer wel tijd voor wat echte gameplaybeelden.

Ben jij al klaar voor de Nintendo Treehouse: Live? Naar welk gedeelte kijk jij het meeste uit? We horen het graag in de reacties!

Tune in on Thursday at 18:30 CEST! https://t.co/Dxu1vUer1D — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) August 23, 2022